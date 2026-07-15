Ucomur impulsa una feria para fomentar el emprendimiento en las zonas rurales
Una treintena de stands mostrarán las oportunidades de la Economía Social en zonas rurales de la Región de Murcia durante la feria del 30 de septiembre
Ucomur
Ucomur y la Dirección General de Economía Social y Autónomos celebrarán en Murcia el próximo 30 de septiembre la I Feria de Economía Social y Emprendimiento Rural de la Región de Murcia. La iniciativa acercará las oportunidades de la Economía Social a las zonas rurales y mostrará cómo las cooperativas pueden generar empleo, prestar servicios y responder a las necesidades del territorio.
Enmarcado en el proyecto Interreg Sudoe RESILIENT-ES, cofinanciado por la Unión Europea, el encuentro contará con una treintena de stands y espera reunir a unas 300 personas, especialmente jóvenes y emprendedores. El programa incluirá charlas, talleres, experiencias de éxito y la grabación de un podcast en directo.
Se abordarán asuntos como las cooperativas forestales, la economía de los cuidados, la contratación pública responsable y los pactos rurales.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de julio para solicitar un stand o participar en los talleres.
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