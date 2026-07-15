Ucomur impulsa una feria para fomentar el emprendimiento en las zonas rurales

Ucomur y la Dirección General de Economía Social y Autónomos celebrarán en Murcia el próximo 30 de septiembre la I Feria de Economía Social y Emprendimiento Rural de la Región de Murcia. La iniciativa acercará las oportunidades de la Economía Social a las zonas rurales y mostrará cómo las cooperativas pueden generar empleo, prestar servicios y responder a las necesidades del territorio.

Enmarcado en el proyecto Interreg Sudoe RESILIENT-ES, cofinanciado por la Unión Europea, el encuentro contará con una treintena de stands y espera reunir a unas 300 personas, especialmente jóvenes y emprendedores. El programa incluirá charlas, talleres, experiencias de éxito y la grabación de un podcast en directo.

Se abordarán asuntos como las cooperativas forestales, la economía de los cuidados, la contratación pública responsable y los pactos rurales.

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Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de julio para solicitar un stand o participar en los talleres.