Ucomur expande su actividad formativa para impulsar el empleo y fortalecer el sector sociosanitario en Cieza

La Unión de Cooperativas de la Región de Murcia (Ucomur) ha dado un paso estratégico en su hoja de ruta formativa. La organización ha sumado la presencia de su departamento de Formación en Cieza a la que ya mantiene en Murcia, Cartagena, Alcantarilla, Abarán y Lorquí. Esta ampliación del mapa de su oferta formativa responde al firme compromiso de la organización con la descentralización de sus servicios, orientada a mejorar la empleabilidad con incidencia en los municipios y potenciar la competitividad del tejido empresarial regional.

Con estos objetivos en mente, Ucomur arrancará su oferta formativa en el municipio con la puesta en marcha del Certificado Profesional de Nivel 2 en ‘Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales’, un certificado con una altísima demanda dados sus buenos índices de incorporación laboral.

En este sentido, Ucomur se ha consagrado como un centro de referencia en la impartición de esta especialidad, avalada por una dilatada trayectoria formando a profesionales en el ámbito de los cuidados.

Sector emergente

El sector sociosanitario es un sector emergente, un nicho con una amplia perspectiva de empleo debido al envejecimiento demográfico y a la necesidad de servicios asistenciales de calidad. La formación ofertada por Ucomur contempla una parte práctica que permite al alumnado aplicar los conocimientos adquiridos y comprobar, de primera mano, el funcionamiento de una empresa dedicada al sector.

Para ello, Ucomur cuenta con la colaboración de más de 50 empresas y entidades en la Región de Murcia, a fin de preparar a los profesionales que se forman para una salida profesional real en las empresas en las que acabarán trabajando. Esta sólida red permite al alumnado realizar prácticas profesionales en residencias y centros de día, garantizando que finalicen su instrucción como profesionales competentes. Es por ello que entre un 60% y un 70% de los alumnos/as que cursan esta formación encuentran un empleo de forma inmediata.

Colaboración municipal

El aterrizaje de Ucomur en Cieza ha sido posible gracias a la estrecha colaboración con el consistorio del municipio y al interés mostrado. La implicación municipal ha sido fundamental para la homologación de los espacios formativos, además del soporte logístico y las campañas de difusión dirigidas a la ciudadanía.

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«Para Ucomur es una prioridad descentralizar la formación y acercar oportunidades reales a cada rincón de nuestra Región, especialmente en sectores con una empleabilidad tan elevada como el sociosanitario. Algo que no sería posible sin la inestimable colaboración de los consistorios y, en este caso, el Ayuntamiento de Cieza ha dado un paso que repercutirá muy positivamente en el empleo del municipio», explica Celia Sánchez, directora de Formación de Ucomur.