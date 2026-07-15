Un segundo informe de los bomberos amplía las denuncias contra el CEIS

La controversia sobre la situación del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia sigue escalando. Apenas 24 horas después de que trascendiera el informe interno firmado por seis de los diez mandos del organismo, un segundo documento, con un carácter más divulgativo, amplía las denuncias sobre el estado del servicio y vuelve a cuestionar la gestión del Gobierno regional. El Ejecutivo rechaza buena parte de las acusaciones, otras fuentes conocedoras del conflicto las vincula a un conflicto laboral con trasfondo retributivo y el PSOE ha aprovechado la nueva polémica para exigir el cese del consejero de Presidencia y Emergencias, Marcos Ortuño.

El nuevo texto, al que ha tenido acceso La Opinión, sostiene que el Consorcio presta cobertura al 87,24% del territorio regional y a más de la mitad de la población con 15 parques y una dotación diaria de 68 efectivos operativos, parte de ellos cubiertos mediante servicios extraordinarios. A juicio de sus autores, esa situación responde a una falta de inversión y planificación prolongada. "La Comunidad Autónoma está dejando morir el Consorcio de forma intencionada, por falta de presupuesto e inversión", afirma el documento.

Entre las principales denuncias figura la falta de personal. El escrito recuerda que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció en la Asamblea Regional la incorporación de medio centenar de bomberos mediante comisiones de servicio procedentes de otras comunidades autónomas y asegura que, hasta la fecha, "la incorporación total efectiva ha sido de 0 bomberos". Frente a ello, fuentes autonómicas explican que la convocatoria continúa abierta, sin plazo de cierre, y que hasta el momento se han recibido seis solicitudes. Además, sostienen que las comisiones de servicio son una medida transitoria mientras se agilizan los procesos selectivos, cuya duración ronda actualmente los dos años, y aseguran que el Gobierno negocia con los sindicatos una reforma de las bases para reducir esos plazos aproximadamente a la mitad.

Prácticas de rescate con bomberos de la Región de Murcia. / CEIS

Las críticas alcanzan también a los tiempos de respuesta. El documento afirma que los estándares internacionales sitúan la llegada a un incendio urbano en unos seis minutos, entre ocho y diez minutos como referencia habitual en España, y denuncia que en la Región de Murcia se superan con frecuencia los 20 minutos, incluso en municipios con parque de bomberos, circunstancia que, según el texto, provoca que las dotaciones lleguen cuando el incendio ya está "fuera de capacidad". La Comunidad rebate esa afirmación y sostiene que el tiempo medio de intervención registrado en 2025 fue de 16 minutos y 55 segundos, por debajo del límite de 20 minutos fijado en el Estatuto del Consorcio. Las mismas fuentes añaden que cuestionan la existencia de un estándar internacional oficialmente reconocido y subrayan que existen provincias españolas con tiempos medios superiores.

El documento incorpora además una relación de vehículos averiados, denuncia la inexistencia de puestos de mando avanzados para grandes emergencias, critica la falta de nuevos parques en municipios como Moratalla, Bullas, Calasparra, Beniel o La Unión y asegura que el Consorcio carece de un centro de coordinación propio con operadores específicos. El Ejecutivo responde que localidades como Beniel, La Unión o Fortuna disponen de brigadas de primera intervención rápida con medios cedidos por el CEIS y defiende que la distribución en red de los 15 parques permite optimizar la respuesta. Asimismo, niega que exista un déficit de coordinación y afirma que el Consorcio dispone de un centro propio que garantiza la movilización de los efectivos en cualquier emergencia.

Noticias relacionadas

Otras fuentes conocedoras de este conflicto sostienen además que la difusión de estos documentos responde, al menos en parte, a un conflicto laboral vinculado a reivindicaciones salariales y a las negociaciones sobre horas extraordinarias y complementos, una interpretación que los autores de las denuncias no comparten. Mientras tanto, el secretario general del PSRM y delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha acusado al Ejecutivo regional de desacreditar a quienes "se juegan la vida cada día" y ha reclamado el cese inmediato de Marcos Ortuño. En la misma línea, el diputado socialista Fernando Moreno ha exigido un refuerzo urgente de medios materiales y humanos para el servicio regional de bomberos.