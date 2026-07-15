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Sanidad

Salud refuerza la prohibición de fumar en hospitales con una campaña informativa

Un expositor informativo recorrerá de forma itinerante los centros sanitarios de la Región durante los próximos meses

Jesús Cañavate durante su visita al Reina Sofía.

Jesús Cañavate durante su visita al Reina Sofía. / L. O.

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Efe

La Consejería de Salud ha reforzado la campaña 'En los hospitales, más respeto, menos humo' para recordar la prohibición de fumar en todos los espacios de los recintos hospitalarios, tanto interiores como exteriores, e intensificar el cumplimiento de la Ley 28/2005 entre pacientes, acompañantes y profesionales sanitarios.

Durante una visita al Hospital Reina Sofía de Murcia, el director general de Salud Pública y Adicciones, Jesús Cañavate, ha subrayado este miércoles que el cumplimiento de la ley es responsabilidad de toda la ciudadanía. La iniciativa, puesta en marcha en mayo, recorre los hospitales de la comunidad con un expositor itinerante que informa sobre la normativa vigente y promueve el respeto a los espacios libres de humo.

Cañavate ha explicado que la Dirección General de Salud Pública mantiene una coordinación permanente con las áreas de salud para reforzar la vigilancia y avanzar hacia la eliminación definitiva del consumo de tabaco en los recintos hospitalarios.

Además, el Servicio de Promoción y Educación para la Salud ha elaborado una guía que permite a cada hospital evaluar el grado de cumplimiento de la normativa y adoptar medidas de mejora.

Noticias relacionadas y más

La Consejería también desarrolla por segundo año la campaña 'Pasa de vapear', ampliada este curso con actividades formativas en centros educativos para prevenir el uso de cigarrillos electrónicos entre estudiantes de Primaria y Secundaria. Salud advierte de que el vapeo favorece el inicio del tabaquismo, expone a sustancias tóxicas y aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

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