La Región afronta dos calurosas jornadas al límite: hasta 42 grados y riesgo muy alto de incendios

La Región de Murcia tiene por delante aún unas cuantas jornadas consecutivas marcadas por el calor extremo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada la alerta naranja este miércoles y jueves en varias comarcas, con temperaturas máximas que rozarán o superarán los 40 grados.

Además, el riesgo de incendio forestal se dispara a niveles muy alto y alto en toda la Región, según ha alertado el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2.

Miércoles: alerta naranja en seis comarcas y riesgo de tormentas

Hoy miércoles, el aviso naranja afecta al Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, en vigor de 13.00 a 20.00 horas. En esa misma franja horaria, el Campo de Cartagena y Mazarrón permanecerán en alerta amarilla.

La Aemet prevé cielos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte, donde no se descartan tormentas por la tarde que podrían venir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. También se espera polvo en suspensión en el ambiente. Las temperaturas seguirán en ascenso, con una subida más acusada en los valores máximos, mientras el viento soplará flojo y variable, con brisas.

Temperaturas mínimas y máximas de hoy miércoles:

Murcia : 24 - 42 grados

: 24 - 42 grados Lorca : 23 - 40 grados

: 23 - 40 grados Yecla : 24 - 40 grados

: 24 - 40 grados Caravaca de la Cruz : 20 - 40 grados

: 20 - 40 grados Cartagena: 23 - 34 grados

Jueves: la Vega del Segura, la única zona en alerta naranja

Mañana jueves el foco de la alerta naranja se concentra en la Vega del Segura, también de 13.00 a 20.00 horas. El resto de comarcas (Altiplano, Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas) pasarán a alerta amarilla en el mismo horario.

Para esa jornada, la Aemet anuncia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas en el interior, y nubosidad de evolución diurna en las sierras interiores, sin descartar tormentas ocasionales. Persistirá el polvo en suspensión. Las temperaturas apenas variarán respecto al miércoles y el viento se mantendrá flojo y variable.

Temperaturas mínimas y máximas de mañana jueves:

Murcia : 24 - 42 grados

: 24 - 42 grados Lorca : 24 - 39 grados

: 24 - 39 grados Yecla : 22 - 39 grados

: 22 - 39 grados Caravaca de la Cruz : 21 - 39 grados

: 21 - 39 grados Cartagena: 23 - 34 grados

Riesgo muy alto de incendio forestal en media Región

El calor no solo deja temperaturas extremas: también dispara el peligro de incendios. Según la Aemet, este miércoles, 15 de julio, el nivel de riesgo de incendio forestal es muy alto y alto en toda la Región de Murcia.

En concreto, el peligro es muy alto en el Altiplano, la Cuenca de Mula, el Guadalentín y el Noroeste. Mientras, se sitúa en nivel alto en la Vega Alta-Ricote-Murcia, el Litoral este y el Litoral oeste, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

Ante este escenario, la dirección del Plan Infomur, encargado de la lucha contra los incendios forestales en la Región, ha recordado que debe evitarse toda actividad que pueda provocar un incendio. Además, ha insistido en que está prohibido hacer fuego en el monte o a menos de 500 metros de terreno forestal, que no se debe dejar basura en zonas forestales y que, si se observa humo o fuego, hay que llamar inmediatamente al 112.