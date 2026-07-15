El programa Ubuntu sigue con sus charlas sobre Economía Social y cooperativismo

Ucomur continúa recorriendo la Región de Murcia con sus charlas sobre Economía Social y cooperativismo dentro del programa Ubuntu. Una de las paradas más recientes fue en San Javier, donde se informó a las 40 personas asistentes al curso de atención sociosanitario impartido en Aidemar.

Ubuntu es una herramienta clave de emprendimiento colectivo para la creación de empleo estable, sostenible y con valores. Este programa, financiado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) a través de Cepes, muestra a jóvenes y personas en formación una alternativa real de inserción laboral basada en la creación de su propio empleo a través de fórmulas de Economía Social, especialmente mediante cooperativas.