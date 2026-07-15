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El programa Ubuntu sigue con sus charlas sobre Economía Social y cooperativismo

La iniciativa, financiada por el Fondo Social Europeo Plus, busca promover la inserción laboral mediante el emprendimiento colectivo en la Región de Murcia

Charlas del programa Ubuntu.

Charlas del programa Ubuntu. / Ucomur

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Ucomur

Ucomur continúa recorriendo la Región de Murcia con sus charlas sobre Economía Social y cooperativismo dentro del programa Ubuntu. Una de las paradas más recientes fue en San Javier, donde se informó a las 40 personas asistentes al curso de atención sociosanitario impartido en Aidemar.

Ubuntu es una herramienta clave de emprendimiento colectivo para la creación de empleo estable, sostenible y con valores. Este programa, financiado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) a través de Cepes, muestra a jóvenes y personas en formación una alternativa real de inserción laboral basada en la creación de su propio empleo a través de fórmulas de Economía Social, especialmente mediante cooperativas.

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