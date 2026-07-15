Pedreño defiende en Europa el papel prioritario de la Economía Social

Juan Antonio Pedreño, presidente de Social Economy Europe (SEE) y de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), participó en Bruselas en el debate organizado por el Intergrupo de Economía Social y Servicios de Interés General del Parlamento Europeo. Una cita donde defendió que el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 mantenga como prioridad este modelo empresarial y reconozca su papel clave para reforzar la competitividad, la cohesión social y la autonomía estratégica de la Unión Europea.

«Dentro de unos años no recordaremos únicamente cuánto dinero dedicamos a cada política. Recordaremos qué decidimos proteger», expresó Pedreño en el comienzo de su discurso, donde defendió que este próximo presupuesto debe situar a la Economía Social en el centro de la estrategia de crecimiento de la UE. Pero no solo como un instrumento de cohesión social, sino también como un ecosistema empresarial esencial para impulsar la innovación, la competitividad y la autonomía industrial europea.

Juan Antonio Pedreño, presidente de Cepes, durante su intervención. / Ucomur

Esta sesión reunió a las principales instituciones europeas implicadas en la definición del futuro presupuesto comunitario. Estuvo presidida por las copresidentas del Intergrupo, las eurodiputadas Maravillas Abadía e Irene Tinagli, y contó con la participación de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Roxana Mînzatu; la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino; el miembro del Tribunal de Cuentas Europeo Alejandro Blanco Fernández; la directora general adjunta de Presupuestos de la Comisión Europea, Beatriz Sanz Redrado; y eurodiputados y representantes de la Economía Social europea.

Reconocimiento explícito

Durante el debate se destacó que las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual serán determinantes para definir las prioridades económicas y sociales de la UE durante la próxima década. En este contexto, SEE defendió que el refuerzo de la competitividad, la seguridad y la autonomía estratégica de Europa debe ir acompañado de un reconocimiento explícito de la Economía Social como uno de los principales ecosistemas empresariales europeos.

Además, planteó que la propuesta presupuestaria debe reforzar el desarrollo de los más de 4’3 millones de empresas y entidades de Economía Social, que generan más de 12 millones de empleos en la Unión Europea.

Pedreño también subrayó que la Economía Social no reclama un tratamiento diferenciado, sino que el futuro presupuesto europeo refleje el peso real de un modelo empresarial que contribuye de forma decisiva a la competitividad, la innovación, la reindustrialización, la transición ecológica y digital, el empleo de calidad y la cohesión territorial.

Tres prioridades

En este marco, SEE planteó tres prioridades para las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual. Por un lado, preservar un Fondo Social Europeo fuerte, visible y autónomo, como principal instrumento europeo de inversión en las personas, el empleo de calidad y la inclusión social.

Por otro, reconocer expresamente a la Economía Social como prioridad de los instrumentos financieros europeos, proponiendo que el futuro Fondo Social Europeo destine al menos un 7% de sus recursos a actuaciones específicas dirigidas a este modelo empresarial.

Y, por último, integrar plenamente la Economía Social en el futuro Fondo Europeo de Competitividad, garantizando su presencia en las políticas industriales, de innovación, transición ecológica y digital y autonomía estratégica, evitando que quede circunscrita exclusivamente al ámbito social.

Respaldo institucional

El debate reflejó un amplio consenso entre las instituciones europeas y el Gobierno de España sobre la necesidad de reforzar el respaldo presupuestario a la Economía Social identificándolo como prioritario.

Mînzatu destacó los avances logrados con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social y recordó que el último Eurobarómetro evidencia un amplio respaldo ciudadano a que la Unión Europea continúe impulsando políticas específicas para este modelo empresarial. Asimismo, subrayó que la Economía Social constituye un actor esencial tanto para el desarrollo económico como para la competitividad de los territorios europeos.

Por su parte, Amparo Merino reiteró el compromiso del Gobierno de España con una Economía Social fuerte en el próximo Marco Financiero Plurianual y explicó que trabaja junto con Francia y otros Estados miembros para impulsar una posición común que garantice el reconocimiento explícito de este modelo empresarial en las futuras políticas presupuestarias europeas.

Desde el Parlamento Europeo, la eurodiputada Isabel Benjumea, ponente de la posición del Parlamento Europeo sobre el futuro Marco Financiero Plurianual, defendió la necesidad de preservar un Fondo Social Europeo sólido y advirtió de los efectos que tendría la reorganización de los instrumentos financieros planteada por la Comisión Europea. En la misma línea, Jean-Marc Germain, eurodiputado y también miembro de la Comisión de Presupuestos del Parlamento, defendió que el incremento de las inversiones en seguridad y autonomía estratégica debe ir acompañado de una agenda social igualmente ambiciosa.

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Como conclusión, Pedreño destacó que «el debate ha evidenciado el amplio consenso institucional sobre el valor estratégico de la Economía Social para el futuro de Europa, y ese consenso debe traducirse ahora en compromisos presupuestarios concretos». «El respaldo del Parlamento Europeo y de Gobiernos como el de España refuerza el trabajo que Cepes y SEE vienen desarrollando con los Estados miembros para que la Economía Social ocupe el lugar que le corresponde en las decisiones del Consejo Europeo de octubre sobre el próximo Marco Financiero Plurianual», subrayó.