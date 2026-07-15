Operativo especial de protección ante la ola de calor

El Ayuntamiento de Lorca ha activado un operativo especial de protección de la población ante la ola de calor que elevará la temperatura por encima de los 40 grados en los próximos días y que pone el foco en medidas para atender colectivos vulnerables.

El alcalde, Fulgencio Gil, ha solicitado a los lorquinos que sigan las recomendaciones habituales en este tipo de episodios, que se mantengan hidratados, que eviten la exposición al sol y que se limiten las actividades al aire libre, además de someter a vigilancia especial a la población vulnerable, como ancianos y niños, "e incluso aquellos vecinos que, por sus circunstancias personales o de salud puedan verse más afectados por este episodio, así como mascotas".

Ante esa previsión de calor se han reforzado los efectivos asistenciales del servicio municipal de Emergencias y Protección Civil, también los servicios de vigilancia e intervención forestal, el personal del Centro de Coordinación 112 de Lorca y están en alerta las distintas concejalías y servicios del ayuntamiento de Lorca, la empresa municipal Limusa, la mixta Aguas de Lorca y otros servicios esenciales Cualquier ciudadano que lo necesite dispondrá de atención individualizada, canalizando las llamadas a través del teléfono 112, se ampliarán los horarios de baldeo de calles, el ayuntamiento ajustará el horario de las piscinas de La Parroquia y Zarcilla de Ramos al establecido en cada alerta de Aemet.

También prestará especial atención en parques y jardines para protección de zonas verdes ante el riesgo de daños por estrés hídrico en ejemplares de altura, el mercado semanal de los jueves en el Huerto de la Rueda se dotará de una fuente extraordinaria y adelanta el cierre a las 12 del mediodía.

El consistorio recuerda que existen múltiples espacios tanto urbanos como en pedanías que actúan como refugios climáticos: museos, bibliotecas, locales sociales, instalaciones municipales, sede de la concejalía del Mayor, Palacio de Guevara que estarán abiertos a disposición de los ciudadanos.

El ayuntamiento activará el Plan Territorial de Protección Civil de Lorca (PLATELOR), en fase de preemergencia, y el Plan Municipal de Emergencias frente a Incendios Forestales (INFOLOR), en situación de alerta.

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El Ayuntamiento no descarta adoptar medidas adicionales si los pronósticos se agravan en los próximos días. "Pedimos prudencia, seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y consultar siempre la información oficial para afrontar este episodio con las máximas garantías de seguridad", ha concluido Gil.