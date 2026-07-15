La nueva Ley de Dependencia, un soplo de aire para los 14.000 murcianos en lista de espera

Mayor financiación para cubrir las necesidades de las personas dependientes, blindando por ley que el Gobierno central asuma el 50% del coste, agilización de los trámites y la ampliación de los cuidados al entorno fuera del hogar, permitiendo que los asistentes puedan acompañar a la persona beneficiaria de la ayuda al médico o a hacer la compra, son algunas de las mejoras de la nueva Ley de Dependencia, cuya reforma fue aprobada este martes en el Congreso de los Diputados.

El nuevo texto beneficiará a los 14.132 murcianos que hay en la lista de espera de la dependencia en la Región, según manifiesta a La Opinión el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, quien alaba la reforma impulsada por el Gobierno y que ha ido acompañada del decreto ley que incrementa la financiación estatal del sistema de dependencia hasta 6.200 millones de euros entre los años 2026 y 2027.

Ramírez afirma que la reforma de la Ley de Dependencia "es una noticia extraordinaria" que beneficiará a dos millones de personas en España y que supondrá un alivio para la Región de Murcia, "la comunidad autónoma que peor ha desarrollado la ley en los últimos 20 años, acumulando las mayores demoras y tiempo de espera media, superando los 550 días".

Con las discrepancias de PP y Vox, la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, que contempla una ampliación de derechos, servicios y prestaciones, y que garantiza por ley que el Estado asuma la mitad de la financiación del sistema de dependencia, salía ayer adelante.

Desde el Ministerio de Derecho Sociales prevén que la nueva financiación podría reducir en un 47% las listas de espera en la Región de Murcia, beneficiando directamente a unas 4.900 personas que lograrían una prestación efectiva en solo año y medio. A ello, dicen, se sumaría "la mejora de la calidad de las prestaciones que reciben y en las condiciones laborales del personal que ofrece los cuidados a las personas en situación de dependencia".

Mejoras Prestaciones Elimina incompatibilidades entre prestaciones de dependencia. Más servicios Extiende el servicio de asistencia personal más allá del entorno domiciliario (acompañar al usuario a la compra o al médico). Cuidadores Se reconoce como cuidador a otras personas que no sean familiares. Discapacidad En cuanto a las modificaciones relativas a discapacidad, establece la accesibilidad universal como un derecho, garantiza que puedan recibir diferentes prestaciones. Burocracia Se elimina burocracia al reconocer un 33 % de discapacidad a las personas con un grado I de dependencia, y las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65 % de discapacidad.

Para José Manuel Ramírez, otra de las ventajas del nuevo texto es que se puedan compatibilizar servicios, agilizando también los trámites para poder acceder a ellos, y aunque reconoce que en otras ocasiones han sido críticos con el Ministerio, "este se trata de uno de los mayores avances en protección social de las últimas décadas".

Sobre el peso de esta medida en la Región de Murcia, el presidente de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales confía en que "el Gobierno murciano aproveche el dinero de la financiación para mejorar el sistema de dependencia y no para alegrar a la consejera de Hacienda" y, en este sentido, recuerda lo ocurrido en el año 2022, "cuando la comunidad redujo sus aportaciones propias a la dependencia al ver aumentar las que llegaban del Gobierno central".

727 murcianos han fallecido en lista de espera este año

Las cifras oficiales que maneja la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales muestran que en lo que llevamos de 2026, 727 murcianos han fallecido en la lista de espera de la dependencia aguardando para recibir la ayuda o prestaciones solicitadas, ante lo que consideran "imprescindible" que se acorten estas demoras, que son las más altas de España.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, explicaba este martes que con esta reforma se avanza en un nuevo modelo de atención, que deje atrás «las macroresidencias» y la mirada "asistencialista", y priorice en una atención más personalizada.

Ante los representantes de las entidades del tercer sector presentes en el hemiciclo, el texto recibía el apoyo de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, pese a que criticaron que la reforma no es suficientemente ambiciosa.

Desde el PP insisten en que a la reforma le falta un "soporte económico", y el diputado Enrique Belda apuntaba que el gasto en cuidados de larga duración se duplicará en 2050 y habrá un deterioro de las finanzas públicas a partir de 2035 por el envejecimiento de la población.

Postura del Gobierno regional

Desde el Ejecutivo de la Región de Murcia afirman mantener su "compromiso pese a la infrafinanciación". Añaden que muchas de las medidas que el Gobierno central presenta como innovadoras, ya formaban parte de la hoja de ruta de la Comunidad "desde hace años". Ponen como ejemplo a la teleasistencia avanzada que, según comentan, ya estaba presente en numerosos proyectos residenciales de la Región. También a la atención temprana porque "la Región de Murcia es una de las comunidades con mayor desarrollo normativo y presupuestario en este ámbito".

Asimismo, piden, sobre todo, garantías. Aunque se muestran de acuerdo con "ampliar derechos e impulsar una reforma", exigen a Moncloa explicar cuánto cuestan, cómo se financiarán y que garantice su sostenibilidad futura.

En esta línea, indican que no se ha explicado cómo se financiarán las nuevas obligaciones y prestaciones a corto, medio y largo plazo. Justifican su desconfianza en los presupuestos prorrogados con los que, tal y como subrayan, "desde 2018 le deben 600 millones de euros a la Región de Murcia".

El Gobierno regional concluye insistiendo en su "apuesta" por mejorar la situación de las personas dependientes con la implantación de pasarelas entre sistemas. Lo que permitirá, comentan, que "más de 5.000 personas obtengan de forma inmediata la resolución sobre discapacidad".