El mundo cooperativo, vertebrador de la sociedad y el mundo rural

Con motivo del Día Internacional de las Cooperativas, que se celebra cada año el primer sábado del mes de julio, tanto Cooperativas Agro-alimentarias de España como la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) reivindican el papel esencial que desempeñan las cooperativas agroalimentarias en la construcción de un futuro más sostenible, cohesionado y próspero para las personas y los territorios.

Desde Fecoam quieren resaltar el papel del cooperativismo agroalimentario no solo en el mundo rural, tanto en la agricultura como en la ganadería, sino en toda la sociedad.

Así, desde la federación destacan que las cooperativas son vertebradoras del territorio, motor de empleo y «creadoras de riqueza local». El cooperativismo agrario vela por la alimentación de toda la sociedad, produciendo, transformando y comercializando alimentos de máxima calidad, seguros y respetuosos con el medio ambiente, a través de una gestión eficiente de todos los recursos.

Unos productos cultivados éticamente, con valores y principios como igualdad, honradez, experiencia e integridad, siempre anteponiendo a las personas ante el beneficio empresarial. Desde Fecoam se defiende esta agricultura sostenible, arraigada al territorio, que produce alimentos sanos y seguros.

Por su parte, Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, afirma que «las cooperativas nacen de la cooperación de las personas, y cuando cooperamos, todos avanzamos».

«Desde hace generaciones, miles de agricultores y ganaderos han demostrado que compartir esfuerzos, conocimiento y objetivos permite afrontar los desafíos con mayor fortaleza. Allí donde existe una cooperativa existe una comunidad más fuerte y con mayores oportunidades de futuro», insiste.

Actualmente, el cooperativismo agroalimentario español está integrado por 3.669 cooperativas, que agrupan a más de un millón de agricultores y ganaderos socios, generan 119.178 empleos directos y alcanzan una facturación superior a los 44.770 millones de euros.

Su actividad representa el 68 por ciento del valor de la producción final agraria española y el 25 por ciento de las ventas netas de la industria alimentaria nacional, consolidándose como uno de los principales motores económicos y sociales del medio rural.

Trasladando esto datos a nuestra Comunidad, actualmente son 72 entidades agroalimentarias de la Región de Murcia las que están asociadas a Fecoam, las cuales aglutinan a su vez a más de 22.000 agricultores y ganaderos, generando más de 45.000 puestos de trabajo.

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La producción de las cooperativas de Fecoam representan el 62 por ciento de la producción agraria regional. Además, el 26 por ciento de las ventas de toda la industria agroalimentaria regional son de cooperativas, alcanzando una facturación de alrededor de 1.500 millones de euros, exportando más del 80 por ciento de su producción.