MIR 2027: la Región ofertará 455 plazas de residentes en el examen del próximo 23 de enero

El próximo 23 de enero miles de profesionales sanitarios se presentarán al examen para hacerse con una de las 12.850 plazas que se ofertarán en 2027 de formación sanitaria especializada (FSE). Entre ellas se encuentran las 455 que ofrece la Región de Murcia para la próxima convocatoria, una cifra que supone un incremento del 3,7% respecto a las 439 plazas de este año 2026.

El Ministerio de Sanidad informaba este martes de que la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha aprobado la oferta de plazas que se van a incorporar a la orden de convocatoria de las pruebas selectivas de formación sanitaria especializada, la mayor cifra de la historia con 484 plazas más que el pasado ejercicio, y entre las que destacan las de Medicina (MIR) y Farmacia (EIR), así como las de las titulaciones de Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física.

En el caso de la Región de Murcia, las 455 plazas de la próxima convocatoria suponen 16 más que en este 2026, un aumento que se va prácticamente en su totalidad a Medicina, que crece en 15 plazas, aumentando también en dos plazas Psicología y reduciéndose en una Biología.

De los 455 puestos de formación sanitaria especializada que se ofertan en la comunidad, 321 corresponden a Medicina; 109 a Enfermería; 14 a Farmacia; ocho a Psicología; uno a Química; uno a Biología; y uno a Física.

Las pruebas selectivas se celebrarán el sábado 23 de enero de 2027. El llamamiento comenzará a las 13.00 horas y el ejercicio se iniciará a las 14.00 horas. El examen podrá realizarse en 26 localidades de toda España, entre ellas Murcia, y consistirá en un cuestionario de 200 preguntas y otras 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta y una única respuesta correcta. Para responder, los aspirantes contarán con cuatro horas y media.