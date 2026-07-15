Manual de los ópticos de la Región de Murcia para no quedarte ciego cuando la Luna tape el Sol el 12 de agosto

114 años sin visita. Más de un siglo desde que un eclipse total pasó por la península ibérica. Los canarios tuvieron más suerte en 1959. Seguro que te suena haber visto mucho antes una especie de eclipse pero, déjame decirte, que no era total; era parcial y en ninguna parte de nuestro país se pudo ver la Luna tapando el Sol entero.

Por lo tanto, como creo que en 2005 muchos, o éramos pequeños, o no estábamos ni pensados –por no hablar de 1912–, pues aquí tienes una serie de consejos para poder ver el eclipse del 12 de agosto sin obstáculos y de forma segura, según las indicaciones del Colegio de Ópticos y Optometristas de Murcia (COORM) en una rueda de prensa.

En primer lugar, tienes que preguntarte dónde quieres verlo. El primero de los tres cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma de Mallorca, incluyendo León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. En la Región de Murcia, se podrá ver prácticamente entero: el 98%.

La presidenta del COORM, María Ester Mainar Andreu, recomienda que se visite el lugar unos días antes para poder prevenir si hay obstáculos visuales que impidan ver el eclipse en su totalidad. Además, el propio Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible aconseja escoger un lugar con buena visibilidad hacia el oeste.

Después de elegir el lugar idóneo para disfrutar el acontecimiento astronómico del siglo, se deben tomar ciertas precauciones para no perjudicar el ojo. A pesar de que la Luna tape el Sol de forma total o parcial, la luz ultravioleta sigue siendo violenta contra nuestro sistema óptico.

La radiación ultravioleta e infrarroja se acumula en las estructuras del ojo y puede dañarlas sin que el usuario sienta dolor, quemazón o disconfort en el momento de la exposición. Asimismo, existen tres grupos de riesgo que tienen que ser más precavidos aún: niños, personas con baja visión y ancianos –propensos a sufrir una degeneración macular–.

Para prevenir todo tipo de repercusiones negativas, se deben adquirir gafas en establecimientos sanitarios de óptica que cuenten con la homologación ISO correspondiente (ISO 12312-2). Mainar recuerda que hay que tener cuidado con la compra dudosa por Internet. Nunca se debe mirar directamente al sol para colocarse o quitarse el filtro. Hay que ponérselas antes, durante y después con un máximo de 3 minutos seguidos de exposición, alternando con descansos.

La presidenta del Colegio de Ópticos insta a evitar el uso de métodos caseros o el uso de telescopios sin los filtros adecuados, ya que pueden generar un "efecto lupa" dañino para el ojo y con riesgo de provocar incendios. “El precio de las gafas homologadas oscilará entre los 3 y los 5 euros”, confirma.

Y ahora que eres un experto en torno a los eclipses y ya sabes dónde verlo y con qué tener cuidado, no te olvides de buscar una buena sombra y estar siempre hidratado el 12 de agosto. Hay que prevenir los daños oculares del eclipse y no olvidarse de los golpes de calor.