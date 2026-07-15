Fundación Alimer cumple 10 años de "firme compromiso social"
La cooperativa lorquina, la más grande de la Región de Murcia, canaliza y pone en valor todas las acciones que desarrolla en diferentes ámbitos de la sociedad a través de esta entidad
Rubén Aragón
La cooperativa agroalimentaria Alimer, asociada a la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), celebra este año 2026 el 20º aniversario de su fundación, además del 10º de la puesta en marcha de la Fundación Alimer, proyecto que nació hace ya una década con el fin de poner en valor toda la acción social que desarrolla la entidad.
En un encuentro con medios de comunicación, Julián Díaz, presidente de la institución, valoró de forma «muy positiva» estos diez años «de promoción e impulso del cooperativismo, además del desarrollo y vertebración del mundo rural y un uso eficiente y racional de los recursos hídricos, así como una gestión integral del agua».
Para el dirigente cooperativista, «debemos mucho a la sociedad», y es a través de la Fundación donde se canalizan todas las acciones llevadas a cabo desde Alimer, «poniéndolas en valor».
Díaz explica que es a través de proyectos como Flechas Rosas, «la iniciativa estrella de la Fundación Alimer», donde se materializan todos esos esfuerzos. Esta idea surge para ayudar a las personas operadas de cáncer de mama, donde, a través de la práctica de tiro con arco, se consigue una mejor recuperación. Comenzando como una colaboración entre el Club de Tiro con Arco de Lorca, ‘Arcolorca’, el Hospital Virgen del Alcázar y la propia fundación, este proyecto, con vocación de convertirse en referente internacional en esta modalidad deportiva, en la actualidad se ha implantado en casi todos los países sudamericanos y en algunos países europeos, llegando a celebrarse concursos de carácter nacional e internacional.
En este sentido, tal y como remarca Julián Díaz, la Fundación Alimer «mantiene un firme compromiso con la promoción del deporte como herramienta de salud, integración social y desarrollo personal». Este es uno de los ejes centrales de actuación de la entidad, incentivando el cuidado de la salud, una alimentación y hábitos de vida saludables y el fomento de la actividad física y el deporte.
A través de la colaboración con distintos clubes, asociaciones y eventos deportivos de diferentes disciplinas, impulsa iniciativas que fomentan la práctica de la actividad física, los hábitos de vida saludables y los valores del esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo.
Su apoyo se extiende tanto al deporte popular como a proyectos de carácter inclusivo y solidario, contribuyendo a acercar la práctica deportiva a personas de todas las edades y condiciones. Mediante estas acciones, la Fundación Alimer refuerza su compromiso con el bienestar de la sociedad y con la creación de oportunidades que favorezcan una vida más activa y saludable.
Innovación e investigación
Además, la Fundación Alimer, dentro de sus acciones para el avance del mundo rural, lleva a cabo el desarrollo de nuevos productos y variedades. En la finca de la Fundación ubicada en la pedanía lorquina de Purias, denominada El Castillo de Felí, se trabaja la parte de innovación y desarrollo junto con el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica de la Región de Murcia (SFTT).
En estas instalaciones, la Fundación Alimer desarrolla diversos proyectos de investigación centrados en el estudio de variedades de hortalizas y plantas ornamentales, así como en el uso sostenible del agua de riego y la adaptación de cultivos y especies vegetales al cambio climático.
Una vez obtenidos los resultados de los ensayos, estos se remiten a la Consejería de Agricultura, que posteriormente los transfiere no solo a los socios de Alimer, sino al conjunto de agricultores de la Región de Murcia. De este modo, el conocimiento generado contribuye a la mejora de las técnicas de cultivo, favoreciendo una gestión más eficiente y sostenible de las explotaciones agrícolas.
La fuerza de la unión
Alimer (Alimentos del Mediterráneo, Sociedad Cooperativa), con sede en Lorca (Región de Murcia), se creó a finales de 2006 como resultado de la fusión de ocho cooperativas agrarias de la Región de Murcia: Agrosol, Ganaderos de Murcia (Gamur), Unión Agropecuaria del Guadalentín (UAG), Agromur, y Suagrilorca, situadas en Lorca; Ciezana de Frutas y Hortofrutícola Ciezana, en el municipio de Cieza, y Camposur en el de Puerto Lumbreras.
Con una facturación de alrededor de 320 millones de euros, en la actualidad Alimer es la primera cooperativa agroalimentaria de la Región de Murcia y se encuentra dentro de las diez primeras en España por volumen de facturación.
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