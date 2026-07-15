Fecoam reivindica el cooperativismo agroalimentario como "pieza fundamental" en la Unión Europea

Las producciones de melón y sandía de 2026 de las cooperativas agroalimentarias encaran la mitad de campaña sin grandes cambios en superficies ni en producción, desarrollándose con normalidad, y con una excelente calidad y calibres comerciales.

Así lo pudieron comprobar de primera mano las eurodiputadas Maravillas Abadía y Carmen Crespo, junto con el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno regional, Joaquín Buendía, y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, en su visita a las instalaciones de la cooperativa Agroter, asociada a la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam).

En la visita y posterior encuentro de trabajo estuvieron acompañados por Santiago Martínez, presidente de la federación; y el director gerente de la cooperativa, Juan Antonio García. Desde Fecoam ponen de manifiesto la profesionalización y la fortaleza de este sector en la Región de Murcia, sobre todo en cuanto a las cooperativas agroalimentarias se refiere.

Las exportaciones de productos de los asociados de Fecoam supusieron alrededor de 1.500 millones de euros, las cuales venden en los mercados internacionales cerca del 80 por ciento de su producción, como en el caso del melón y la sandía. En este sentido, las altas temperaturas que se están dando en toda Europa, principal mercado de estos productos, ha incentivado su consumo.

En cuanto a los principales retos a los que se enfrenta el sector en Bruselas, desde Fecoam quisieron destacar la creciente presión burocrática y la falta de alternativas ante la retirada de productos fitosanitarios, a los cuales vienen obligados por la normativa comunitaria.

Además, la reforma de la Política Agraria Común (PAC) prevista para después de 2027, y la firma de tratados comerciales como Mercosur y Australia, las cláusulas espejo para la entrada de productos de terceros países, el impulso del relevo generacional y la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos, o la incertidumbre de no tener garantizados los recursos hídricos suficientes en la Región de Murcia para mantener las explotaciones, son cuestiones que para la federación «son necesarias abordar de manera urgente».

Desde Fecoam insisten en que son necesarias políticas «equilibradas y realistas», las cuales «cuenten con agricultores y ganaderos», y, sobre todo, «que no comprometan el futuro de las explotaciones y la seguridad alimentaria de toda la sociedad».

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La federación hizo hincapié además en la fortaleza del sector cooperativo regional, que cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas de asociacionismo profesionalizado, y el cual ha logrado que la marca «Región de Murcia» sea sinónimo de seguridad alimentaria y excelencia en los lineales de la gran distribución mundial.