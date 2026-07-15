Podemos exige a Salud que garantice abortar en hospitales públicos de la Región de Murcia

Podemos exigió este miércoles al Gobierno regional y a la Consejería de Salud que garantice la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos, que cumpla la ley y no renueve los contratos para derivar los abortos a clínicas privadas. La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, realizó estas declaraciones en apoyo a la Plataforma de Embarazadas Expulsadas de la Sanidad Pública, que se concentrará este jueves ante la Consejería de Salud, donde reclamarán "una atención sanitaria digna" del aborto en los hospitales públicos de la Región.

La protesta se realizará justo en la semana en que vencen los contratos de Salud con las clínicas privadas para la derivación de las interrupciones del embarazo.

Marín aseguró que en la Región de Murcia menos del 1% de interrupciones del embarazo se llevan a cabo en la sanidad pública, "a pesar de que la ley del aborto establece claramente que las mujeres tienen derecho a recibir atención en sus hospitales públicos de referencia".

La parlamentaria morada achacó esta realidad al "integrismo religioso y el machismo" de un Ejecutivo "que antepone las creencias particulares de un puñado de señores del Opus o los kikos a los derechos de las mujeres".

"La consecuencia", prosiguió la parlamentaria, "es que miles de mujeres son expulsadas de la sanidad pública cada año y se ven obligadas a abortar en clínicas privadas que no cuentan con UCI o con banco de sangre".

En opinión de Marín, se trata de "un gasto de más de 6 millones de euros" en una prestación que "debería asumir la red pública". "Con la salud, la seguridad y los derechos de las mujeres no se juega", concluyó.