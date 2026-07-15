Las enseñanzas industriales tiran de la FP en la Región con crecimientos de hasta el 160%

La Formación Profesional (FP) sigue manteniendo el tirón de los últimos años y las solicitudes para cursar estos estudios en la Región de Murcia el próximo curso 2026-2027 siguen creciendo, situándose la rama industrial como una de las más demandadas y en las que se concentra el mayor incremento.

Así lo ha indicado este miércoles el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, durante la visita que ha realizado al Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico de Murcia, donde ha dado a conocer la tendencia que se observa para el próximo año y las titulaciones que tienen más demanda entre los estudiantes.

La Consejería ha recibido un total de 26.850 solicitudes de FP, lo que supone cerca de 1.200 más que el curso anterior, lo que representa un incremento global del 4,4%.

Marín afirma que estos datos confirman la tendencia de crecimiento sostenido de estas enseñanzas dada la gran variedad de ciclos formativos y la alta tasa de empleabilidad, ya que la oferta se diseña de la mano de la empresa y se distribuye por toda la Región.

En total, Educación ofrece el próximo curso 48.400 plazas de FP, un incremento de 1.600 plazas en relación con el curso que finaliza. Un aspecto destacado del proceso de admisión es la gran demanda que han experimentado las enseñanzas industriales con incrementos de más del 160% en el grado medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, en Cartagena, el 146% en Molina de Segura, el 133% en Yecla y el 123% en Caravaca de la Cruz y Murcia.

Asimismo, se han incrementado las solicitudes para el Grado Medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles un 73,5% en Cieza, un 57,5% en Jumilla y un 50% en Torre Pacheco; han aumentado las solicitudes para el Grado Superior de Mecatrónica Industrial un 65% en Cartagena; y para el Grado Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados se han incrementado las solicitudes un 81% en Cartagena y un 54% en Murcia.

Por municipios, en Cartagena se han registrado 5.000 solicitudes de Formación Profesional, consolidando así el crecimiento de estas enseñanzas y reforzando al municipio como referente regional en FP industrial, tecnológica, sanitaria y marítima. Los mayores incrementos se han registrado en municipios como San Javier, con un aumento del 30% de las inscripciones para estudiar FP; San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, con un 21% de aumento; Alguazas, con el 20% más de solicitudes; Molina de Segura, con un 18% más; Torre Pacheco, con un 13% más; Alcantarilla, con un incremento del 7,5%; y Caravaca de la Cruz, con un 7% más.

Arranca la matriculación

Las listas definitivas de admitidos se publicaron el martes y este miércoles comienza el plazo de matriculación, que se realizará los días 15, 16, 17, 20 y 21 de julio. La adjudicación automática de vacantes será el día 27 de julio. Del 28 de julio al 15 de noviembre se puede solicitar la admisión fuera de plazo.

Las listas de espera son gestionadas directamente por los centros docentes. La convocatoria del primer acto público de adjudicación de vacantes está prevista para el 7 de septiembre en grado medio y para el 10 de septiembre en grado superior. En los ciclos sin lista de espera, los centros podrán gestionar directamente la incorporación del alumnado sin necesidad de celebrar acto público.