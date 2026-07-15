Educación inicia los llamamientos para cubrir cerca de 3.000 plazas vacantes de Primaria

Tras las oposiciones para acceder al cuerpo de Maestros celebradas el pasado mes de junio en la Región y con el inicio del curso a la vuelta de la esquina, la Consejería de Educación y Formación Profesional ha iniciado los llamamientos para cubrir cerca de 3.000 plazas vacantes de Primaria, posteriormente le seguirán las de Secundaria.

El proceso se inició este martes a las 19.00 horas de la tarde con el primero de los bloques, el correspondiente a los funcionarios de carrera con preferencia, por delante de las comisiones de servicio, entre quienes se incluye a los desplazados, suprimidos, cargos de corporaciones locales y aquellos que tienen patologías que les impiden trabajar en su especialidad y deben pedir el cambio. A estos le seguirán un segundo bloque formado por el resto de funcionarios en comisiones de servicio y funcionarios en prácticas. Dejando para el último lugar, los llamamientos de interinos de Primaria, que se celebrarán en la semana del 24 al 30 de agosto.

Así lo establece el calendario que maneja la Consejería de Educación y que se abría este martes con el inicio del primero de los llamamientos, cerca de 3.000 puestos que la Consejería deberá cubrir antes de que se inicien las clases con el objetivo de que el curso arranque sin problemas y los maestros y profesores estén incorporados en sus puestos de colegios e institutos de la comunidad.

Estos llamamientos se hacen de forma telemática, lo que agiliza el proceso respecto al sistema que se seguía hace años y con el que se generaban importantes colas y colapsos a las puertas de Educación durante los meses de verano, cuando los aspirantes acudían de forma presencia, y se hace siguiendo la orden de recursos humanos aprobada por el propio departamento que dirige Víctor Marín.

Calendario de llamamientos de la Consejería de Educación. / L. O.

En este caso, las plazas que se ofertan corresponden a aquellas que han quedado vacantes por jubilaciones y que no han salido a concurso o aquellas plazas funcionales de nueva creación que aún no tienen dueño.

Los llamamientos de Primaria se dividen en esta ocasión entre los meses de julio y agosto, ya que se han dejado para la última semana del próximo mes los correspondientes a interinos. Mientras que los llamamientos de Secundaria comenzarán en la semana del 20 de julio.

La decisión de retrasar a final de agosto el cierre de las plazas vacantes en Primaria no es visto con buenos ojos las organizaciones sindicales, quienes lamentan que se deje para tan tarde el proceso para cubrir las plazas que hay vacantes en los institutos, "lo que dificulta la incorporación de los profesores, que tienen que buscar en el último momento, a prisa y corriendo, vivienda en el municipio donde han conseguido plaza", explica Nuria Sánchez, responsable de Acción Sindical de la Federación de Educación de CCOO.

También lo ve así Toñi del Vas, secretaria de Educación de UGT Región de Murcia, quien sostiene que "por primera vez no se ha respetado el mes de agosto, que es precisamente el mes que tienen de vacaciones los docentes".

Plazas de proyectos europeos

Una de las novedades que presentan los llamamientos para el próximo curso es que desde el primer momento se han incluido las plazas que se necesitan para cubrir los proyectos europeos, como son el PROA, SuperaT o IncluYO, lo que permitirá contar con los profesionales necesarios para desarrollarlos desde el 1 de septiembre. Estas plazas solían ofertarse hasta ahora una vez que el curso había comenzado.