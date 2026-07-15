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Dudas con que el tunel de Altaona hacia a Cartagena solo tenga un carril

La hoja de ruta también contempla la recuperación de la histórica conexión Lorca-Baza-Guadix

Mercancías ferroviarias en el Corredor Mediterráneo.

Mercancías ferroviarias en el Corredor Mediterráneo. / L. O.

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Adrián González

Adrián González

La preocupación de Ferrmed se extiende también al futuro acceso ferroviario a Cartagena. Aunque la llegada de la Alta Velocidad -pese a los continuos retrasos- continúa en ejecución, el lobby empresarial cuestiona la posibilidad de que el túnel de la sierra de Altaona se construya con una sola vía. Los colectivos empresariales defienden que debe contar con dos vías, como el resto del corredor, y reclaman que Adif aclare si la actual línea convencional quedará reservada para mercancías o si la nueva infraestructura será compartida por trenes de Alta Velocidad, Cercanías y carga.

La hoja de ruta para 2035 también contempla la recuperación de la histórica conexión Lorca-Baza-Guadix, que permitiría enlazar la Región de Murcia con Granada y el interior de Andalucía oriental. El proyecto ofrecería una alternativa al itinerario litoral y reforzaría la conexión ferroviaria del valle del Guadalentín, a lo que Ferrmed recuerda que ya incluyó la reposición de esta línea en sus propuestas de 2007 a 2009 y critica que el plan presentado por el Ministerio de Fomento en 2011 no la contemplara.

Ferrmed plantea además la creación de una necesaria terminal intermodal en Cartagena y otra en el entorno de Almendricos-Pulpí. Estas instalaciones permitirían trasladar semirremolques, contenedores y cajas móviles entre la carretera y el ferrocarril, facilitando la salida de los productos agrícolas, industriales y portuarios del sureste.

La planificación incluye la recuperación de Lorca-Baza-Guadix y nuevas terminales intermodales en Cartagena y Almendricos-Pulpí.

Las actuaciones pendientes en el Corredor Mediterráneo (decenas de ellas entre los tramos pendientes entre Francia y España) tendrían una elevada rentabilidad económica, social y ambiental. Para el conjunto del corredor, la organización calcula en este informe que las mejoras permitirían generar 1.280 millones de euros anuales de ahorro operativo y reducir en otros 3.000 millones al año los costes asociados a las externalidades del transporte, como la congestión, los accidentes o las emisiones.

El ahorro total estimado ascendería así a 4.280 millones de euros anuales. Estos cálculos parten de un escenario en el que el 30% del volumen de mercancías que actualmente se desplaza por carretera en trayectos de larga distancia pasara al ferrocarril mediante sistemas de transporte combinado e intermodal.

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Si se prolongan los retrasos, dificultaría el cumplimiento de los objetivos europeos de sostenibilidad y reduciría la competitividad de las empresas situadas en el área de influencia del corredor. La organización advierte además de que mantener la actual dependencia del transporte por carretera tendría un impacto especialmente negativo en territorios con un fuerte perfil exportador y logístico, como la Región de Murcia, cuya actividad económica seguirá necesitando conexiones ferroviarias capaces de mandar las mercancías hacia el resto de España y Europa.

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