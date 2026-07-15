Descalabros en la PAU de la Región: Matemáticas y Física acumulan la mayor tasa de suspensos

Los exámenes de Matemáticas de la prueba de acceso a la universidad (PAU) de la Región de Murcia de este año han sido la gran piedra en el camino de los futuros universitarios, ya que ha sido esta asignatura la que ha acumulado la mayor tasa de suspensos de todas las materias que se ofertaban.

Concretamente, el examen de Matemáticas II ha acumulado un 42,1% de suspensos, tal y como reflejan las cifras de aprobados incluidas en el informe de calificaciones después de reclamaciones de la Universidad de Murcia (UMU). A Matemáticas le siguen, como las pruebas donde se ha dado un mayor descalabro general, las asignaturas de Física, con un 35,83% de suspensos; y Química, con un 28,09%.

Fue precisamente en uno de los exámenes de Matemáticas donde este pasado mes de junio se produjo revuelo entre los matriculados en la PAU, ya que varios alumnos hicieron llegar a los organizadores quejas y reclamaciones por considerar que una de las cuestiones obligatorias no estaba bien expresada, lo que llevó a tener que aclarar una de las preguntas de Matemáticas Aplicadas.

En el lado opuesto de las materias con mayores cifras de suspensos están Literatura dramática, con un 100% de aprobados; Diseño, con un 97,89%; y Francés, con un 97,31%.

Reclamaciones

El informe de la UMU también recoge que las materias que acumulan mayor número de reclamaciones coinciden con las que tienen las cifras más altas de suspensos: Física (reclamó el 15,22% de los alumnos que se presentaron); Matemáticas (14,38); Química (13,74%); y Dibujo Técnico (10,53%), entre otras.

Pese a estos 'tropiezos', el 94% de los alumnos que se ha presentado este año a la prueba de acceso a la universidad la ha aprobado, con una nota media que ha aumentado después del periodo de reclamaciones del 6,86 inicial a un 6,97 de media, datos que están ligeramente por debajo de los resultados de la PAU de 2025.

La matriculación de alumnos también ha ido en aumento en las últimas convocatorias tras el descenso que se dio en 2021, tras el covid, llegando en esta ocasión a 7.841 aspirantes en la fase ordinaria.