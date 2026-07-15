Croem alerta de que el trazado actual del Corredor Mediterráneo lastrará la competitividad de la Región de Murcia

La economía y las empresas de la Región de Murcia no jugarán en igualdad de condiciones si no se replantea el trazado actual del Corredor Mediterráneo a su paso por la Región de Murcia. La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) advirtió este martes de que compartir una misma infraestructura para trenes de pasajeros y mercancías restará competitividad a la industria, dificultará la llegada de inversiones y limitará el potencial logístico regional.

Si se mantiene el diseño previsto por el Ministerio de Transportes y Adif para el tramo del sureste de esta infraestructura vital para el desarrollo económico y social de la Comunidad, Murcia tendrá una clara posición de "desventaja" respecto al resto del eje mediterráneo, lo que podría afectar a la competitividad de los negocios durante las próximas décadas, señaló la Croem en un comunicado alineado con las últimas exigencias de Ferrmed.

Advierten que la Comunidad quedaría en desventaja respecto al resto del eje mediterráneo, dificultando la atracción de inversiones

La principal preocupación de la patronal regional es que, a partir de la estación de San Isidro (Alicante), los trenes de pasajeros y los de mercancías compartirán las mismas vías hasta Murcia, Cartagena y Lorca. Según Croem, esta configuración rompe con el modelo implantado en el resto del Corredor Mediterráneo europeo, donde ambos tráficos circulan por infraestructuras diferenciadas para evitar saturaciones y garantizar una mayor capacidad.

La organización advierte de que esta situación convertiría a la Región de Murcia en el único punto del corredor donde ambos servicios competirían por el mismo espacio ferroviario, generando un posible "cuello de botella" que limitaría el desarrollo del transporte de mercancías en un momento en el que la logística se ha convertido en un factor clave para atraer inversiones y mejorar la competitividad empresarial.

Las consecuencias, según la patronal, irían más allá del ámbito ferroviario: Croem considera que el tejido industrial y exportador de la Región, el Puerto de Cartagena, las futuras plataformas logísticas y las empresas vinculadas al transporte serían algunos de los principales afectados si la capacidad de la infraestructura resulta insuficiente para absorber el crecimiento previsto en los próximos años.

Lamentan que el de la Comunidad sea el único tramo de la infraestructura con una misma vía compartida

Por ello, la organización ha situado esta reivindicación entre sus prioridades estratégicas y anunció una ofensiva institucional para trasladar sus demandas tanto al Gobierno central como a las instituciones europeas. Entre sus propuestas figura la construcción de una variante específica para mercancías en Murcia, mantener la línea convencional hacia Cartagena con uso logístico y reforzar la conexión ferroviaria con Albacete y el centro peninsular.

Estudios para cuantificar el impacto económico

Además, Croem impulsará estudios técnicos independientes para cuantificar el impacto económico de la actual planificación y promoverá una alianza con cámaras de comercio, la Autoridad Portuaria de Cartagena, organizaciones empresariales y sectores industriales y exportadores con el objetivo de defender una posición común.

A juicio de la patronal que dirige Miguel López Abad, garantizar un Corredor Mediterráneo con capacidad suficiente para pasajeros y mercancías es una condición esencial para consolidar a la Región de Murcia como un nodo logístico de referencia y evitar que pierda oportunidades de inversión, empleo y crecimiento frente a otros territorios del arco mediterráneo.

"El objetivo no debe limitarse a corregir una decisión técnica, sino a garantizar que la Región de Murcia disponga de las mismas oportunidades de desarrollo que el resto de territorios conectados por el Corredor Mediterráneo. La continuidad del doble corredor ferroviario para mercancías y pasajeros no constituye un privilegio, sino una condición indispensable para asegurar la competitividad futura de la economía regional y consolidar el papel de Murcia como nodo logístico e industrial del Mediterráneo occidental".