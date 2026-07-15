La cesta de la compra aumenta hasta el 3% en la Región de Murcia durante el mes de junio

El precio de la cesta de la compra sube más de medio punto en la Región de Murcia en solo un mes pero sigue manteniéndose entre las más bajas del país. La inflación anual en la Región de Murcia se situó en el 3% en junio, dos décimas por debajo de la media nacional (3,2%), después de que los precios aumentaran un 0,6% respecto a mayo.

En el conjunto del año, el Índice de Precios de Consumo (IPC) acumula un incremento del 2,3%, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Región se mantiene así entre las comunidades autónomas con menor tasa de inflación anual, igualada con La Rioja y por debajo del conjunto de España. El dato regional queda únicamente por encima de los registrados en Extremadura (2,4%), Ceuta (2,6%) y Navarra (2,7%), así como Melilla (2,8), Andalucía (2,8) y Aragón (2,9).

Para los datos que el INE debe publicar el próximo mes referentes a este mes de julio se espera otra subida importante porque se debe tener en cuenta y analizar el fin de las ayudas estatales para paliar la subida de los carburantes.

Vivienda y transporte al alza

Por grupos, la vivienda protagonizó el mayor incremento anual en Murcia, con una subida del 2,7%, impulsada por el encarecimiento de la electricidad y del gas. El transporte también mantuvo una elevada tasa interanual, del 5,7%, aunque los precios descendieron un 1,4% respecto al mes anterior debido al abaratamiento de los combustibles.

Los restaurantes y servicios de alojamiento registraron un aumento anual del 5%, mientras que las bebidas alcohólicas y el tabaco se encarecieron un 3,7% y la sanidad un 2,9%. También aumentaron los precios de las actividades recreativas, deporte y cultura (2,1%) y de los servicios de educación (3%).

En contraste, el grupo de vestido y calzado fue el único que presentó una tasa anual negativa, del 0,6%, pese a que el descenso mensual fue más moderado, del 0,4%.

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En términos mensuales, además del incremento general del 0,6%, destacaron las subidas en vivienda (5,6%), restaurantes y alojamiento (0,9%), actividades recreativas y cultura (1,7%) y bebidas alcohólicas y tabaco (0,2%). Por el contrario, descendieron los precios del transporte (1,4%), del vestido y calzado (0,4%) y de la información y comunicaciones (0,1%).