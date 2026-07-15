Cepes traslada a Pedro Sánchez la trascendencia del nuevo Marco Financiero Plurianual europeo

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recibió el pasado 2 de julio en La Moncloa al presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Juan Antonio Pedreño, en una reunión para abordar los principales retos y oportunidades de este modelo empresarial en España y en la Unión Europea. Pedreño subrayó que el próximo Marco Financiero Plurianual representa una oportunidad decisiva para consolidar el reconocimiento político alcanzado por la Economía Social en los últimos años mediante una financiación acorde con su peso económico y su contribución a la competitividad europea.

En este encuentro también participaron miembros de Cepes y de la Cámara Francesa de Economía Social y Solidaria (ESS France): el presidente de ESS France, Benoît Hamon; los vicepresidentes de Cepes, Jerónima Bonafé, Leire Muguerza y Luis Miguel Jurado; el vicepresidente de ESS France, Stéphane Montuzet; y el director de la Oficina Económica y G-20, Manuel de la Rocha.

Firma del acuerdo entre Cepes y ESS France para reforzar la Economía Social en Europa. / Ucomur

La Economía Social europea reúne a más de 4 millones de empresas y entidades, representa el 8% del PIB, genera cerca de 12 millones de empleos y constituye un actor estratégico para la competitividad, la resiliencia económica, la cohesión territorial y la autonomía estratégica de la Unión Europea. Sin embargo, Cepes y ESS France advirtieron del riesgo de que la Economía Social quede progresivamente relegada al ámbito exclusivo de las políticas sociales, perdiendo presencia en ámbitos estratégicos como la política industrial, la innovación, el mercado interior o la competitividad europea.

Apoyo del Gobierno

Durante el encuentro se repasaron las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno de España para fortalecer la Economía Social, entre ellas el Perte de la Economía Social y de los Cuidados, la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027, el Hub de Vanguardia y el Fondo de Impacto Social, actuaciones que han situado a España como uno de los principales referentes internacionales de este modelo empresarial.

Pedro Sánchez reiteró durante la reunión el compromiso del Ejecutivo con la Economía Social, un modelo empresarial que integra a más de 127.000 empresas y entidades, con una facturación de 169.691 millones de euros y que genera más de 2,25 millones de empleos directos e indirectos en España.

Prioridades en Europa

Entre las principales prioridades trasladadas al presidente del Gobierno figuran incorporar una referencia explícita a la Economía Social en los futuros reglamentos europeos, crear instrumentos financieros específicos para este tejido empresarial, preservar un Fondo Social Europeo Plus (FSE+) sólido y suficientemente dotado, garantizar el acceso de las empresas de Economía Social a los nuevos instrumentos europeos de competitividad e inversión y reforzar su papel como motor de cohesión territorial y desarrollo económico.

«Necesitamos preservar un Fondo Social Europeo fuerte, visible y autónomo que contemple a la Economía Social como un actor estratégico no solo para la cohesión social, sino también para la autonomía estratégica y el refuerzo del posicionamiento de Europa», subrayó el presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño.

Finalmente, Cepes y ESS France solicitaron al presidente del Gobierno que España continúe ejerciendo un papel de liderazgo en las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual para garantizar que la Economía Social ocupe el lugar que le corresponde en las políticas europeas y cuente con los recursos necesarios para seguir contribuyendo a una Europa más competitiva, cohesionada y resiliente.

Alianza de referencia

Este encuentro con el presidente del Gobierno de España se enmarca en la agenda de trabajo conjunta que Cepes y ESS France impulsan para reforzar la Economía Social en Europa. En este contexto, ambas organizaciones firmaron en Madrid un acuerdo de colaboración para reforzar su acción conjunta como máximas organizaciones representativas de la Economía Social en España y Francia ante los Gobiernos, las instituciones europeas y los principales organismos internacionales.

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Este acuerdo entre ambas organizaciones, que representan a más de 275.000 empresas de Economía Social y 5 millones de empleos, también contempla el impulso de la cooperación empresarial y el desarrollo de proyectos transnacionales entre las empresas y entidades de Economía Social de ambos países.