Cartagena se convierte en el escenario de una superproducción internacional de 18 millones de euros

La Batería de Santa Ana, en el litoral cartagenero junto a Cala Cortina, vive este miércoles una jornada de lo más cinematográfica. La producción internacional 'People of the Book' rueda hoy su quinto día de filmación en la Región, con este enclave costero como telón de fondo de una historia que atraviesa cinco siglos de historia.

Calles cortadas hasta el jueves por el rodaje

El impacto de la producción también se deja notar en el casco histórico de la ciudad: las calles Lizana y Beatas permanecen cortadas al tráfico como mínimo hasta mañana jueves, previsiblemente por necesidades de esta misma grabación. Un pequeño inconveniente para vecinos y comercios que, sin embargo, confirma la magnitud de una producción que ha elegido Cartagena como una de sus localizaciones estrella.

Una superproducción de 18 millones de euros rodada en la Región

'People of the Book' no es un rodaje cualquiera. Con un presupuesto de 18 millones de euros, la película está dirigida por Michael Haussman, producida por Good Films Collective y basada en la novela de Geraldine Brooks. El rodaje se reparte entre la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y las ciudades italianas de Trieste y Venecia.

Fernando López Miras, Noelia Arroyo y Carmen Conesa se adentran en el rodaje de Fernando López Miras (d), Noelia Arroyo (d) y Carmen Conesa acuden al rodaje de 'People of the book'. / Ayto. de Cartagena

En territorio regional, la producción desarrolla ocho jornadas de filmación en cinco localizaciones, con un despliegue de más de cien profesionales, de los que 40 son de la Región, además de 60 figurantes locales. El rodaje deja también beneficio económico directo: más de 500 pernoctaciones que están dinamizando la hostelería y otros servicios de la zona.

Una historia que viaja del siglo XIV a nuestros días

La película narra el recorrido de la Haggadah de Sarajevo, un manuscrito sefardí medieval creado en la España del siglo XIV. A lo largo de más de cinco siglos de guerras, expulsiones y persecuciones, distintos personajes arriesgan su vida para proteger el libro. En paralelo, la trama conecta con la huida de una familia desde Mosul hacia Bosnia, tejiendo un relato sobre exilio, memoria, tolerancia y solidaridad que une pasado y presente.

El guion corre a cargo de Petter Skavlan, y el reparto está encabezado por Ziad Bakri, Ankido Hussen, Rania Ben Fattoum y Naomi Battrick. La cinta tendrá una duración estimada de 110 minutos.

Good Films Collective, con sede en España desde 2024

La productora Good Films Collective, fundada en 2007 por Miriam Segal y con más de 45 años de experiencia combinada en la industria, se instaló en 2024 en la Ciudad de la Luz (Alicante) para integrarse en el ecosistema audiovisual europeo.

Fernando López Miras y Noelia Arroyo conocen al equipo del rodaje. / CARM

Junto a Segal, encabezan el proyecto Carlota Coloma, cofundadora de 15L Films con 15 años de experiencia en producciones internacionales, y Juan Carlos Gonzálvez, con más de 20 años en gestión de operaciones internacionales.

La Región, camino de 75 rodajes este año

El rodaje de Cartagena es la mejor prueba del momento que vive el sector audiovisual en la Región. Este año, la Región de Murcia Film Commission aspira a gestionar 75 rodajes, un 50% más que en 2025, impulsados en buena parte por la llegada de producciones internacionales como esta.

El presidente regional, Fernando López Miras, visitó este miércoles el rodaje y resumió el momento con una frase: "Hoy comprobamos que la Región de Murcia es de cine". El Gobierno regional mantiene además una línea de ayudas de 5 millones de euros para seguir impulsando el sector.