Laboral
Un canal municipal de Whatsapp logra que 150 jóvenes encuentren trabajo
Con mil participantes suscritos, incluye información de ofertas de empleo, cursos, técnicas de búsqueda y asesoramiento
El canal municipal sobre empleo juvenil que abrió en 2024 el ayuntamiento de Lorca en la aplicación de telefonía móvil Whatsapp ha permitido a más de 150 jóvenes menores de 30 años encontrar un trabajo en el último año. Con mil jóvenes suscritos, incluye información de ofertas de empleo, cursos, técnicas de búsqueda de empleo, asesoramiento y atención individualizada a través de videollamadas, aunque no sustituye a la información presencial que pueden recibir los jóvenes que recurran a la concejalía de Juventud y que ha atendido 1.472 consultas personalizadas.
Los contenidos del canal son creados y gestionados por dos orientadores laborales de la concejalía, que ejercen de administradores de la comunidad.
El concejal de Juventud, Antonio David Sánchez, ha dicho que el canal municipal se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para la búsqueda de trabajo entre los jóvenes lorquinos.
El concejal ha añadido que los datos correspondientes al año 2025 indican que se realizaron más de 1.200 publicaciones relacionadas con ofertas de empleo, acciones formativas y herramientas para la búsqueda activa de trabajo.
Para incorporarse al mismo los jóvenes tienen que enviar un mensaje de WhatsApp con el texto ‘Quiero unirme al canal’ al número 638 343 528 y comenzarán a recibir a diario información actualizada sobre empleo, formación y nuevas oportunidades laborales.
El edil ha extendido la invitación a los empresarios locales para que publiquen también sus ofertas de empleo en ese canal on line.
El edil ha señalado que "desde el Gobierno de Lorca seguimos llevando a cabo actuaciones que sitúan a los jóvenes en el centro de las políticas municipales. Queremos que ningún joven pierda una oferta de trabajo, una beca o un curso de formación por no haber recibido la información a tiempo. Apostamos por una administración local cercana, accesible y capaz de utilizar los mismos canales de comunicación que emplean los jóvenes en su día a día".
- El hotel de la Región donde se alojaron los reyes y otras anécdotas de una jornada histórica en la Academia General del Aire de San Javier
- La ortografía deja en evidencia a los opositores a Maestro en Murcia: escribieron en el examen 'vallena', 'optener' o 'xq'
- Alarma al desatarse un incendio cerca de la cárcel de Murcia que moviliza a cuatro camiones de Bomberos
- Segunda ola de calor en menos de dos semanas: vuelven las temperaturas extremas a la Región
- Movilización popular para adelantarse al próximo gran incendio forestal en la Región de Murcia
- Un conductor borracho arrolla con el coche y mata a un nonagenario que tomaba el fresco en su puerta en Lorca: 'Estaba agresivo y quiso fugarse
- El fuego devora la Sierra de las Moreras de Mazarrón: desalojan una decena de viviendas y activan el plan Infomur
- Alarma por un incendio en el hotel Arco de San Juan de Murcia