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Un canal municipal de Whatsapp logra que 150 jóvenes encuentren trabajo

Con mil participantes suscritos, incluye información de ofertas de empleo, cursos, técnicas de búsqueda y asesoramiento

Presentación, ayer, del nuevo canal de empleo.

Presentación, ayer, del nuevo canal de empleo. / Ayto. de Lorca

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La Opinión

La Opinión

El canal municipal sobre empleo juvenil que abrió en 2024 el ayuntamiento de Lorca en la aplicación de telefonía móvil Whatsapp ha permitido a más de 150 jóvenes menores de 30 años encontrar un trabajo en el último año. Con mil jóvenes suscritos, incluye información de ofertas de empleo, cursos, técnicas de búsqueda de empleo, asesoramiento y atención individualizada a través de videollamadas, aunque no sustituye a la información presencial que pueden recibir los jóvenes que recurran a la concejalía de Juventud y que ha atendido 1.472 consultas personalizadas.

Los contenidos del canal son creados y gestionados por dos orientadores laborales de la concejalía, que ejercen de administradores de la comunidad.

El concejal de Juventud, Antonio David Sánchez, ha dicho que el canal municipal se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para la búsqueda de trabajo entre los jóvenes lorquinos.

El concejal ha añadido que los datos correspondientes al año 2025 indican que se realizaron más de 1.200 publicaciones relacionadas con ofertas de empleo, acciones formativas y herramientas para la búsqueda activa de trabajo.

Para incorporarse al mismo los jóvenes tienen que enviar un mensaje de WhatsApp con el texto ‘Quiero unirme al canal’ al número 638 343 528 y comenzarán a recibir a diario información actualizada sobre empleo, formación y nuevas oportunidades laborales.

El edil ha extendido la invitación a los empresarios locales para que publiquen también sus ofertas de empleo en ese canal on line.

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El edil ha señalado que "desde el Gobierno de Lorca seguimos llevando a cabo actuaciones que sitúan a los jóvenes en el centro de las políticas municipales. Queremos que ningún joven pierda una oferta de trabajo, una beca o un curso de formación por no haber recibido la información a tiempo. Apostamos por una administración local cercana, accesible y capaz de utilizar los mismos canales de comunicación que emplean los jóvenes en su día a día".

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