Una campaña de melón con una calidad "excelente", impulsada por la demanda europea

La primera edición del Encuentro Profesional del Melón del Campo de Cartagena reunió este mes de julio en Torre Pacheco al sector agro con el objetivo de analizar los principales retos y oportunidades a los que se enfrenta este cultivo.

En esta jornada, las cooperativas agroalimentarias estuvieron presentes a través de Felipe López, director gerente de Gregal, además de responsable sectorial y miembro del Consejo Rector de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), así como por Miguel Ángel Jiménez, por parte de Levante Sur-Jimbofresh.

Así, técnicos, productores, empresas, investigadores y representantes institucionales analizaron en las diferentes mesas de debate la conexión entre agua, regadío y digitalización como la base del futuro en el Campo de Cartagena, así como la producción del melón con garantías en un escenario donde los mercados son cada vez más exigentes.

El Consejo Rector de la cooperativa Gregal en las instalaciones de la cooperativa, con el consejero Joaquín Buendía (centro). / Fecoam

Como detalló Felipe López durante la jornada, «es necesario aprovechar todas las herramientas que han surgido en los últimos años para incorporarlas en las empresas y optimizar todos los procesos», como por ejemplo la adopción de la inteligencia artificial en los almacenes.

«Aunque si bien es cierto que hay mucho trabajo ya realizado, también es verdad que queda mucho por hacer todavía, por lo que tenemos que estar lo más unidos posible y hacernos valer ante los mercados», aumentando así el poder de negociación.

En ese sentido, Felipe López puso de ejemplo el modelo cooperativo, el cual es motor de empleo en la Región de Murcia, y fuente de riqueza local, frente a otros modelos económicos basados únicamente en el beneficio empresarial.

Por su parte, Miguel Ángel Jiménez valoró positivamente este tipo de encuentros, donde es posible debatir y compartir diferentes experiencias y sinergias entre todos los actores del sector.

Este evento estuvo organizado por la revista Campo, con la colaboración del Ayuntamiento de Torre Pacheco y la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, y contó con la intervención del consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Joaquín Buendía.

Alta demanda

En cuanto a la campaña de melón, esta alcanzó su ecuador con una excelente calidad, impulsada además por la alta demanda europea debido a las altas temperaturas que está sufriendo todo el continente. Para Felipe López, la situación en estos momentos «es muy positiva, desarrollándose con normalidad, y con una excelente calidad de producto». «Las altas temperaturas que se están produciendo en los mercados de destino han ayudado a generar consumo y a dar salida» a un producto con una demanda muy importante.

El responsable sectorial de Fecoam señala que, aunque se espera una bajada de temperaturas, lo fundamental es que la segunda parte de la campaña se desarrolle también con normalidad «adecuándose a las necesidades de los productores». Por lo tanto, la campaña 2026 para el sector «está siendo estable tanto en producción como en superficie en la Región de Murcia, con altísima calidad».

Por otro lado, el propio Felipe López, acompañado del Consejo Rector de la cooperativa Gregal y el presidente de Fecoam, Santiago Martínez, tuvieron la oportunidad de mantener en fechas recientes un encuentro de trabajo de Joaquín Buendía, responsable de Agricultura del Ejecutivo murciano.

En esa reunión todos ellos pudieron trasladarle los principales asuntos que preocupan al conjunto del sector en el Campo de Cartagena, como son la falta de seguridad hídrica para poder seguir produciendo con garantías. También las restricciones a los productos fitosanitarios, las cuales dejan sin herramientas a los productores para luchar contra las plagas y en situación de desventaja competitiva ante terceros países de fuera de la Unión Europea, o la falta de mano de obra, la cual condiciona las campañas.

Además, como desde Gregal asimismo se le solicitó actuar sobre la masa de agua del acuífero, para proceder a la extracción para desnitrificarla y desalarla.

Avanzando juntos

Desde Fecoam destacan que productores y ganaderos cooperativistas son garantes de la cohesión social, capaces de seguir garantizando la soberanía alimentaria de toda la sociedad.

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia asocia a 72 entidades agroalimentarias de la Región, las cuales aglutinan a su vez a más de 22.000 agricultores y ganaderos, generando más de 45.000 puestos de trabajo.

Noticias relacionadas

Fecoam mantiene junto a sus cooperativas agroalimentarias asociadas una posición de vanguardia en investigación, innovación y desarrollo, donde todas las entidades contribuyen de manera decisiva a la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental de la sociedad.