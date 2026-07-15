Los bomberos forestales logran un acuerdo histórico para mejorar sus condiciones laborales en la Región de Murcia

Las semanas de tensión, las amenazas de huelga en plena campaña de máximo riesgo de incendios y unas negociaciones que por momentos parecían enquistadas han desembocado finalmente en un acuerdo. El Gobierno regional, a través de la Consejería de Medio Ambiente que dirige Juan María Vázquez, y los representantes sindicales de CCOO y UGT han cerrado un documento de compromiso que permitirá firmar el III Acuerdo de Mejora de la Calidad del Empleo de los bomberos forestales de la Región de Murcia para el periodo 2028-2032.

El pacto quedó sellado este martes, 14 de julio, tras varios meses de conversaciones entre la Administración autonómica y las organizaciones sindicales. Según han informado CCOO y UGT, el acuerdo servirá para "blindar las condiciones laborales del servicio a partir de 2028" y supone el reconocimiento de los bomberos forestales como profesionales que desempeñan su labor durante todo el año, más allá de la campaña estival de incendios.

Esta Redacción ha podido saber que el acuerdo incorpora importantes mejoras salariales y un incremento de la plantilla, precisamente dos de las principales reivindicaciones que el colectivo venía defendiendo desde el inicio del conflicto. No obstante, el contenido íntegro del documento se dará a conocer este jueves, durante una rueda de prensa convocada por ambos sindicatos en la sede regional de UGT.

Fuentes conocedoras del proceso de negociación consultadas por este periódico califican el resultado de las conversaciones como "muy bueno" y aseguran que el texto contempla "mejoras en todo". Las mismas fuentes destacan además el esfuerzo realizado durante unos contactos que describen como especialmente complejos y sometidos a una fuerte presión tanto interna como externa.

Fin a la amenaza de huelga

El acuerdo pone fin, al menos por ahora, a un conflicto que había llevado a los bomberos forestales a convocar una huelga parcial en plena campaña de alto riesgo de incendios. Aquellos paros fueron suspendidos a finales de junio después de que los sindicatos apreciaran un cambio de actitud por parte de la Consejería de Medio Ambiente, aunque entonces insistieron en que todavía no existían compromisos concretos sobre cuestiones tan sensibles como los salarios o el refuerzo de efectivos.

La negociación ha culminado finalmente dentro del plazo que ambas partes se habían marcado. La plantilla de bomberos forestales de la Región de Murcia está integrada actualmente por alrededor de 352 profesionales distribuidos en 19 bases repartidas por toda la comunidad autónoma.

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Los detalles del III Acuerdo de Mejora de la Calidad del Empleo, así como su alcance económico y organizativo, serán presentados este jueves, a las 10.00 horas, en una comparecencia en la que intervendrán la secretaria general de UGT Región de Murcia, Paqui Sánchez Salmerón; la secretaria general de CCOO Región de Murcia, Teresa Fuentes Rivera, y miembros de la comisión negociadora que ha participado en las conversaciones con el Ejecutivo autonómico.