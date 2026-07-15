Las bodegas cargan contra la Región de Murcia y otras nueve comunidades por frenar las ayudas a la promoción del vino

La polémica por el reparto de las ayudas al vino enfrenta al sector con varias comunidades autónomas. La decisión adoptada el lunes en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha reabierto el debate sobre cómo distribuir unos recursos limitados en un momento especialmente complejo para las bodegas. Mientras la Federación Española del Vino (FEV) denuncia un paso atrás para la competitividad del sector, el Gobierno regional defiende que mantener el apoyo directo a los viticultores debe seguir siendo la prioridad.

La Federación Española del Vino ha expresado su "profunda preocupación y desacuerdo" tras la decisión de varias comunidades autónomas de dejar sin efecto el incremento de la intensidad de las ayudas destinadas a la promoción del vino en mercados nacionales e internacionales. La medida supone que la financiación pública máxima para estas actuaciones vuelva al 50%, en lugar del 60% aprobado el pasado mes de marzo.

El cambio se produjo tras la impugnación del acuerdo inicial por parte de La Rioja y la posterior votación celebrada el pasado 7 de julio, en la que diez comunidades autónomas —entre ellas la Región de Murcia— rechazaron mantener ese incremento. Otras ocho autonomías respaldaron conservar el porcentaje del 60%.

La organización que representa a las bodegas considera que la rectificación supone un "grave error estratégico" en un contexto marcado por las dificultades que atraviesan las exportaciones y por la pérdida de dinamismo en numerosos mercados internacionales. A su juicio, reducir el respaldo a una de las principales herramientas de promoción contradice, además, la orientación marcada por las instituciones europeas en el denominado Paquete Vino.

El director general de la FEV, José Luis Benítez, cuestionó la oportunidad de la decisión al afirmar que "resulta difícil comprender que, precisamente cuando el sector necesita reforzar su presencia en los mercados y recuperar dinamismo comercial, se opte por reducir los recursos disponibles para una de las herramientas más eficaces de la política vitivinícola europea".

La federación sostiene que impulsar la promoción constituye una inversión para generar valor, sostener el empleo y garantizar la viabilidad de miles de bodegas. En esa línea, Benítez defendió que "la promoción no es un gasto sino una inversión necesaria para generar valor, sostener el empleo, consolidar la actividad económica de las zonas rurales y garantizar la viabilidad de miles de bodegas".

La FEV también lamenta que el incremento al 60% ya hubiera sido aprobado meses atrás e, incluso, asegura haber tenido conocimiento de resoluciones de ayuda emitidas conforme a ese acuerdo. A su entender, la rectificación introduce incertidumbre en un sector que necesita estabilidad para planificar inversiones y estrategias comerciales.

Trabajadoras en un viñedo. / CARM

Además, la organización muestra su preocupación porque algunas administraciones autonómicas estén optando por destinar más recursos a medidas como el arranque de viñedo o la reducción del potencial productivo, en lugar de reforzar las políticas orientadas a comercializar el vino elaborado. Desde la federación insisten en que el futuro del sector pasa por la internacionalización, la innovación y el aumento de la demanda, no por una reducción de la capacidad productiva.

En ese contexto, la FEV reclama a las comunidades autónomas que reconsideren su posición y pide al Gobierno central que simplifique la tramitación de estas ayudas para evitar que la complejidad administrativa siga desanimando a muchas bodegas a solicitarlas.

La respuesta de la Región de Murcia

Desde el Gobierno regional rechazan las críticas de la federación y subrayan que su posición no ha variado durante todo el proceso. Fuentes autonómicas recalcan que el Ejecutivo murciano mantuvo el mismo sentido del voto tanto en marzo como en la última Conferencia Sectorial.

La Comunidad sostiene que elevar del 50% al 60% las ayudas a la promoción implica detraer fondos de otras líneas incluidas en la Intervención Sectorial del Vino. Por ese motivo, defiende que, en las circunstancias actuales, resulta prioritario garantizar recursos suficientes para medidas de apoyo directo a los productores, entre ellas la cosecha en verde, orientada a proteger la rentabilidad de las explotaciones.

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El Ejecutivo murciano insiste en que la promoción del vino es una herramienta necesaria y comparte el objetivo de incrementar los recursos destinados a ese fin. No obstante, considera que ese aumento debe producirse mediante una mayor dotación presupuestaria global y no reduciendo otras partidas destinadas al respaldo directo del campo.