Sanidad
Las urgencias sanitarias son los servicios mejor valorados por los ciudadanos
La asistencia urgente logra un notable, frente al 6,16 de nota media del sistema sanitario en general
El sistema sanitario público obtiene una satisfacción media de 6,16 sobre 10 y el 53,5% de la población considera que funciona bien o bastante bien, aunque son necesarios algunos cambios.
Entre los servicios mejor valorados se encuentran las Urgencias del 061 y del 112, con 7,38 puntos, y la asistencia a pacientes ingresados en hospitales públicos, con 7,13 puntos. En el caso de las urgencias, el 53,1% refiere haber acudido a algún servicio de este tipo en los últimos doce meses y el 93% fue atendido en la sanidad pública. En conjunto, los servicios de Urgencias del SNS reciben una valoración positiva del 74,2% de las personas que los utilizaron.
El Barómetro Sanitario del Ministerio puntualiza que más de la mitad de las personas que acudieron a un servicio de urgencias de la sanidad pública lo hicieron en un hospital público (54,5%), mientras que el 40,2% utilizó un servicio de urgencias de Atención Primaria y el 4,7% acudió a un servicio de emergencias 061-112 o similar.
En cuanto al tiempo de permanencia en urgencias, la espera media hasta el alta o el ingreso se situó en algo más de cuatro horas (241 minutos). El 43,3% de los pacientes permaneció entre dos y seis horas, mientras que un 14,2% estuvo más de seis horas en el servicio.
El 18% de la población ha consultado por un problema de salud mental
Un 38,3% de los usuarios asegura que permaneció en urgencias menos de dos horas antes de ser dado de alta o ingresado.
Por su parte, la atención especializada recibe una valoración positiva por parte del 81,9% de los usuarios. Los aspectos mejor valorados son la información recibida sobre el problema de salud y la confianza y seguridad transmitida por el personal médico.
El estudio también recoge que el 18,2% de las personas entrevistadas tuvo necesidad de consultar a un profesional sanitario por un problema de salud mental o malestar psicológico o emocional en el último año. Entre quienes fueron atendidos por la sanidad pública, el 43,1% lo hizo principalmente por su médico de familia, el 31% por psiquiatría y el 16,9% por psicología. Además, un 2,8% fue atendido por Neurología.
En concreto, el 58,5% obtuvo la cita por indicación de su médico de familia, mientras que un 33% fue citado por el propio especialista tras una consulta anterior. En los casos derivados desde Atención Primaria, el tiempo medio hasta la atención especializada fue de 90 días. El 50,6% fue atendido en un plazo de hasta dos meses, mientras que un 5,6% tuvo que esperar más de seis meses.
La encuesta incorpora también datos sobre el conocimiento y uso de tecnologías sanitarias. El 39,5% de la población ha accedido a su historia clínica electrónica de la sanidad pública, mientras que el 63,1% sabe que puede retirar medicamentos recetados por la sanidad pública fuera de su comunidad gracias a la receta electrónica interoperable.
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