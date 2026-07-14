Las urgencias sanitarias son los servicios mejor valorados por los ciudadanos

El sistema sanitario público obtiene una satisfacción media de 6,16 sobre 10 y el 53,5% de la población considera que funciona bien o bastante bien, aunque son necesarios algunos cambios.

Entre los servicios mejor valorados se encuentran las Urgencias del 061 y del 112, con 7,38 puntos, y la asistencia a pacientes ingresados en hospitales públicos, con 7,13 puntos. En el caso de las urgencias, el 53,1% refiere haber acudido a algún servicio de este tipo en los últimos doce meses y el 93% fue atendido en la sanidad pública. En conjunto, los servicios de Urgencias del SNS reciben una valoración positiva del 74,2% de las personas que los utilizaron.

El Barómetro Sanitario del Ministerio puntualiza que más de la mitad de las personas que acudieron a un servicio de urgencias de la sanidad pública lo hicieron en un hospital público (54,5%), mientras que el 40,2% utilizó un servicio de urgencias de Atención Primaria y el 4,7% acudió a un servicio de emergencias 061-112 o similar.

En cuanto al tiempo de permanencia en urgencias, la espera media hasta el alta o el ingreso se situó en algo más de cuatro horas (241 minutos). El 43,3% de los pacientes permaneció entre dos y seis horas, mientras que un 14,2% estuvo más de seis horas en el servicio.

El 18% de la población ha consultado por un problema de salud mental

Un 38,3% de los usuarios asegura que permaneció en urgencias menos de dos horas antes de ser dado de alta o ingresado.

Por su parte, la atención especializada recibe una valoración positiva por parte del 81,9% de los usuarios. Los aspectos mejor valorados son la información recibida sobre el problema de salud y la confianza y seguridad transmitida por el personal médico.

El estudio también recoge que el 18,2% de las personas entrevistadas tuvo necesidad de consultar a un profesional sanitario por un problema de salud mental o malestar psicológico o emocional en el último año. Entre quienes fueron atendidos por la sanidad pública, el 43,1% lo hizo principalmente por su médico de familia, el 31% por psiquiatría y el 16,9% por psicología. Además, un 2,8% fue atendido por Neurología.

En concreto, el 58,5% obtuvo la cita por indicación de su médico de familia, mientras que un 33% fue citado por el propio especialista tras una consulta anterior. En los casos derivados desde Atención Primaria, el tiempo medio hasta la atención especializada fue de 90 días. El 50,6% fue atendido en un plazo de hasta dos meses, mientras que un 5,6% tuvo que esperar más de seis meses.

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La encuesta incorpora también datos sobre el conocimiento y uso de tecnologías sanitarias. El 39,5% de la población ha accedido a su historia clínica electrónica de la sanidad pública, mientras que el 63,1% sabe que puede retirar medicamentos recetados por la sanidad pública fuera de su comunidad gracias a la receta electrónica interoperable.