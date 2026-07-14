El Thader anuncia que dejará de transmitir los partidos de España en la pantalla grande

El centro comercial Thader anunció esta tarde, mediante su cuenta oficial en Instagram, que no emitirá el partido de la selección española contra Francia de esta noche, ni el posterior enfrentamiento por el tercer puesto o la final, en la pantalla grande del establecimiento.

Según indicaron en dicha publicación, la decisión la toman por "motivos ajenos al Centro Comercial". Esta redacción pudo saber que se trata de un Requerimiento FIFA. En otras palabras, una reclamación de la organización que gestiona el fútbol a nivel internacional para que no se transmita el partido. Se desconocen, por el momento, los motivos de esta prohibición.

Si bien no se podrá disfrutar del partido en la pantalla grande, en el resto de locales sí que se podrá ver a España. Por tanto, sigue siendo uno de los sitios más adecuados para compartir una buena tarde futbolera.

Otros lugares para ver el fútbol

Tal y como había recogido anteriormente esta redacción, más allá del centro comercial Thader, habrá otros establecimientos donde los aficionados de 'la roja' podrán disfrutar del partido. El equipo liderado por Luis de la Fuente se encuentra a las puertas de la que sería la segunda final en la historia del país peninsular en los mundiales de fútbol.

Para que no decaiga el ambiente festivo y el entusiasmo, distintos locales de la Región ofrecerán en directo estos partidos. En algunos casos, incluso, se harán excepciones legales extraordinarias para que las terrazas puedan ampliar su capacidad, como es el caso de Lorca.

A continuación se listan algunos locales de la ciudad de Murcia para ver el partido de esta noche:

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