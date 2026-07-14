Mundial de Fútbol
El Thader anuncia que dejará de transmitir los partidos de España en la pantalla grande
El resto de locales del establecimiento sí emitirán el encuentro
El centro comercial Thader anunció esta tarde, mediante su cuenta oficial en Instagram, que no emitirá el partido de la selección española contra Francia de esta noche, ni el posterior enfrentamiento por el tercer puesto o la final, en la pantalla grande del establecimiento.
Según indicaron en dicha publicación, la decisión la toman por "motivos ajenos al Centro Comercial". Esta redacción pudo saber que se trata de un Requerimiento FIFA. En otras palabras, una reclamación de la organización que gestiona el fútbol a nivel internacional para que no se transmita el partido. Se desconocen, por el momento, los motivos de esta prohibición.
Si bien no se podrá disfrutar del partido en la pantalla grande, en el resto de locales sí que se podrá ver a España. Por tanto, sigue siendo uno de los sitios más adecuados para compartir una buena tarde futbolera.
Otros lugares para ver el fútbol
Tal y como había recogido anteriormente esta redacción, más allá del centro comercial Thader, habrá otros establecimientos donde los aficionados de 'la roja' podrán disfrutar del partido. El equipo liderado por Luis de la Fuente se encuentra a las puertas de la que sería la segunda final en la historia del país peninsular en los mundiales de fútbol.
Para que no decaiga el ambiente festivo y el entusiasmo, distintos locales de la Región ofrecerán en directo estos partidos. En algunos casos, incluso, se harán excepciones legales extraordinarias para que las terrazas puedan ampliar su capacidad, como es el caso de Lorca.
A continuación se listan algunos locales de la ciudad de Murcia para ver el partido de esta noche:
- Zig Zag: El mítico lugar de reunión para disfrutar en comunidad de los partidos de 'La Roja'. Desde cualquiera de los establecimientos que forman este centro de ocio se puede observar la gran pantalla que se proyecta en la plaza central.
- Miaja: Ubicado en Santa Eulalia, en la Plaza de Europa, este bar es conocido por ofrecer a sus clientes la oportunidad de ver los partidos de fútbol, no solo de la Selección Española, Real Madrid y Barcelona, sino incluso de los del Real Murcia.
- La Porchá: Este bar escondido de Santa Eulalia, junto a la Plaza Balsas, cuenta con una pequeña terraza que alberga un proyector. Televisan todos los partidos del Mundial
- Myrtia: Seguimos sin salir de Santa Eulalia. Esta vez nos mudamos a la Calle Santa Quiteria. Este local, de dos plantas, es de los más cómodos para no perderte ni un detalle del partido. Cuenta con numerosas pantallas, haciendo buena la experiencia te sientes en la mesa que te sientes.
- Odiseo Sports Bar: Nos salimos del centro de la ciudad para visitar las afueras. En uno de los edificios más icónicos del término municipal, como es Odiseo, encontramos el Odiseo Sports Bar. Cuenta con carta para comer y cenar y una enorme pantalla curva con la que te sentirás dentro del propio estadio. Este caso cuenta incluso con un aval añadido, y es que el Odiseo fue uno de los sitios recomendados
- La Orden Sisha: En Centrofama, este lugar dedicado principalmente a los amantes de las shishas, también ofrece la posibilidad de ver el partido en un espacio moderno, acogedor y lleno de estilo. Se sitúa en la Calle Dr. Jose Tapia Sanz.
- Tira la Caña: Para los que vivan en las pedanías norteñas del término municipal de Murcia y prefieran no desplazarse hasta el centro, tenemos el Tira la Caña, en Guadalupe. Una extensa carta te acompañará durante los 90 minutos. Perfecto para mezclar gastronomía y fútbol.
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