Salud renovará en los próximos días la derivación de los abortos a clínicas concertadas

La Consejería de Salud de la Región de Murcia seguirá derivando las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) a clínicas concertadas, negando a las mujeres que se enfrentan a esta situación su derecho a ser atendidas en un hospital publico como marca la Ley orgánica 1/2023.

Este mes de julio vence el contrato que Salud suscribió en 2022 con tres clínicas privadas de la Región de Murcia para la derivación de los abortos, contrato por un valor de 6 millones de euros para prestar esta atención sanitaria durante cuatro años y que finaliza en unos días. Ante esta situación, la consejera Isabel Ayala confirma que la previsión es que se recurra a la prórroga del mismo mientras que no se adjudica el nuevo contrato, por lo que Salud no se plantea la opción de que las interrupciones del embarazo sean atendidas en la sanidad pública murciana.

“La Región de Murcia cumple la normativa y la ley vigente en lo referido a la atención a las mujeres que requieren un aborto”, sostiene la consejera murciana, que recuerda que desde 2021 el Hospital Virgen de la Arrixaca asume las interrupciones del embarazo por encima de la semana 22 de gestación, evitando que salgan fuera de la comunidad como sucedía hasta ese momento, cuando eran derivadas a hospitales de otras autonomías, principalmente Madrid.

Los últimos datos sobre interrupciones del embarazo, correspondientes al año 2024 y conocidos a final de 2025, muestran que en la Región de Murcia el 99% de los abortos se llevan a cabo en centros privados-concertados.

En 2024 las IVE sufrieron un ligero descenso en la Región de Murcia hasta las 3.673, nueve menos que las contabilizadas un año antes, en contra de la tendencia que se ha visto en la mayoría de las comunidades autónomas. Sin embargo, el 99% de ellas se han realizado en clínicas privadas y únicamente 34 casos se llevaron a cabo en hospitales públicos.

Así queda recogido en los datos del Ministerio de Sanidad y que reflejan que a nivel nacional, en España, se registraron en 2024 un total de 106.172 abortos, lo que representa alrededor de 3.000 más que las contabilizadas en 2023, con un aumento del 3%.

De los 3.673 casos contabilizados en la Región de Murcia, 472 se dieron en menores de 19 años, aunque la mayor parte de ellos (895) se concentran en la franja de edad que va de los 20 a los 24 años. También se registraron 26 casos en adolescentes menores de 15 años, según refleja el informe de Sanidad.

En cuando al tipo de centro en el que se llevó a cabo la interrupción del embarazo, en la Región de Murcia siguen siendo las clínicas privadas las que concentran estas intervenciones, ya que de las 3.673 realizadas en la Comunidad en 2024, sólo 34 tuvieron lugar en hospitales públicos. Esto implica que el 99% de los casos tuvieron lugar en centros privados frente a los 0,9% de los públicos, en contra del derecho que tienen las mujeres al acceso al aborto en hospitales del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Ayala justificaba este martes que “todo se realiza dentro de la legalidad vigente, por lo que se mantendrá la prórroga mientras no se adjudica el nuevo contrato, que mantendrá las mismas condiciones que en la actualidad”.

Concentración el jueves ante Salud

Para evitar precisamente esta prórroga, la Plataforma de Mujeres Expulsadas de la Sanidad Pública ha convocado para este jueves una concentración a las 19.30 horas a la puerta de la Consejería de Salud en la que pedirán que las interrupciones del embarazo sean asumidas en la Región de Murcia por los hospitales públicos.

Las responsables de la plataforma insisten que con la atención actual se incumple la legalidad, que debe garantizar la asistencia en los centros del Servicio Murciano de Salud, y lamentan que se deriven a centros privados incluso gestaciones avanzadas de entre 15 y 22 semanas.