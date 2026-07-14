Reservas de sangre: los equipos móviles de Hemodonación recorrerán este verano más de 10.000 km para garantizar el abastecimiento a los hospitales

Las vacaciones de verano reducen la vida en las ciudades, que durante los meses estivales funcionan a medio gas. Esto también tiene efectos sobre el funcionamiento del Centro Regional de Hemodonación, que ve caer las donaciones de sangre en estas fechas ante la ausencia de sus donantes habituales.

Para suplir esta bajada de actividad, Hemodonación pone en marcha, como cada año, el dispositivo de la campaña de verano con la que en esta ocasión busca lograr las donaciones suficientes para cubrir la demanda de los hospitales de la Región de Murcia, que no cierran y siguen con su actividad 24 horas al día.

En esta ocasión, las unidades móviles de extracción recorrerán más de 10.000 kilómetros durante julio y agosto, con la previsión de poner a disposición de los donantes un total de 140 puestos en las zonas costeras y acercando así la infraestructura necesaria para que las reservas de sangre no entren en números rojos.

Presentación de la campaña de verano de Hemodonación, este martes / Israel Sánchez

La consejera de Salud, Isabel Ayala, presentaba este martes la campaña de verano de Hemodonación junto a la doctora Marisa Lozano, directora de Centro Regional de Hemodonación, y hacía un llamamiento a que los ciudadanos se animen a donar, estén o no de vacaciones para garantizar las cerca de 250 unidades de sangre diarias que requieren los hospitales de la Región.

Estás reservas son necesarias para mantener la actividad de quirófanos, pero también para los trasplantes, para tratamientos de pacientes crónicos y para atender a heridos en accidentes de tráfico o a aquellos que presentan graves hemorragias.

“La solidaridad de los ciudadanos donando sangre salva miles de vidas cada año”, afirma Ayala, quien recuerda que en los seis primeros meses del año han logrado más de 29.000 donaciones de sangre y 3.600 nuevos donantes.

La doctora Lozano explica que más del 60% de la población cumple los requisitos para poder donar, como es tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y tener buena salud. Y aunque perciben que el compromiso para donar sangre es mayor entre los ciudadanos de entre 45 y 65 años, reconoce que los jóvenes también se animan a dar el paso y que tres de cada cuatro lo siguen haciendo.

“Vengo desde Orihuela porque hay que ayudar”

José Antonio Salazar es uno de los miles de donantes fijos con los que cuenta el Centro Regional de Hemodonación, quien este martes acudía a las instalaciones de la Ronda Garay para poner su grano de arena este verano.

En su caso, la donación tiene aún más mérito, ya que viene desde Orihuela tras el mensaje recibido en su móvil avisándole de la necesidad de donaciones.

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“Soy donante desde hace muchos años, comencé por 1984 y vengo cada vez que hace falta porque hay que ayudar”, afirma. En su caso, nunca ha necesitado una transfusión sanguínea, pero reconoce que hay muchas personas cuya vida depende de estos pequeños gestos, por lo que dice que “lo seguiré haciendo mientras pueda”.