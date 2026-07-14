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Gestión hídrica

La reserva de los embalses del Segura disminuye al 57,2%

Este decrecimiento representa una caída del 0,9% con respecto a la semana anterior

Una imagen de archivo del embalse de la cuenca del Segura

Una imagen de archivo del embalse de la cuenca del Segura / CHS

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Europa Press

La reserva hídrica de los embalses del Segura ha disminuido levemente un 0,9 por ciento en la última semana, hasta el 57,2% actual,

Así lo muestran los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) difundidos este martes.

Concretamente, cuenta con 652 hectómetros cúbicos (hm3) de una capacidad total de 1.140. Se sitúa casi en el doble de la media del año pasado, que era de 338 hm3, y también de la media de la última década (387 hm3).

En cambio, los del Júcar se ha reducido un 0,7 hasta un 62,4%. En estos momentos 1.777 hm3, cantidad inferior a la última semana, de una capacidad total de 2.846. En relación al pasado año, se sitúa por encima de la media de 1.679 hm3 y también es superior a la de la última década (1.449 hm3).

La reserva hídrica española está al 75,3% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 42.192 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 1.007 hm3 (el 1,8% de la capacidad total de los embalses). Las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica y han sido escasas en la vertiente Mediterranea. La máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 51,8 mm (51,8 l/m2)

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Por ámbitos, el Cantábrico Oriental se encuentra al 78,1%; Cantábrico Occidental, 79,8%; Miño-Sil, al 76,0%; Galicia Costa, 65,8%; Cuencas internas del País Vasco, 85,7%; Duero, 78,6%; Tajo, 69,7%; Guadiana, 79,4%; Tinto, Odiel y Piedras, 79,5%; Guadalete-Barbate, 82,9%; Guadalquivir, 80,4%; Cuenca Mediterránea Andaluza, 73,0%; Ebro, 74,8%, y Cuencas internas de Catalunya 87,9%.

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