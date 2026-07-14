Optimismo desbordado entre los hoteles y alojamientos turísticos de la Región de Murcia este verano: las ventas crecerán un 9,5% este año

Optimismo desbordado para unos meses de verano que apuntan a batir todos los récords. El sector turístico de la Región de Murcia afronta la temporada estival con unas perspectivas especialmente favorables hasta el punto de que los alojamientos y las empresas prevén incrementar sus ventas un 9,5% interanual durante el tercer trimestre de 2026, la segunda estimación más elevada de todas las comunidades autónomas, según el último informe de perspectivas turísticas elaborado por Exceltur y que fue presentado este martes por el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli.

La Región se queda únicamente así por detrás de la Comunidad Valenciana, donde se espera un crecimiento del 12,5%. Exceltur señala expresamente al Mediterráneo peninsular como el territorio con mejores expectativas empresariales para los meses estivales.

La previsión regional destaca también por situarse muy por encima del incremento medio esperado para el conjunto del sector turístico español. Las empresas nacionales anticipan que sus ventas aumentarán un 3,2% durante el verano, en un escenario marcado por la volatilidad de las reservas, la sensibilidad de los viajeros a los precios y el incremento de los costes energéticos y de los suministros como consecuencia de la guerra en el Golfo Pérsico y la crisis en el estrecho de Ormuz.

Previsiones de ventas por comunidades autónomas durante el tercer trimestre del año según el informe de Exceltur. / L. O.

El crecimiento esperado en la Región supone, además, una importante aceleración respecto al comportamiento registrado durante la primavera. Entre marzo y junio, las ventas de las empresas turísticas murcianas aumentaron un 3,5%, una evolución positiva, aunque ligeramente inferior al crecimiento del 4,2% contabilizado en el conjunto de España.

La cruz: ingresos a la baja

El informe de Exceltur muestra, otra vez, que el optimismo para el verano contrasta con la evolución reciente de los ingresos hoteleros: en Murcia capital, el ingreso medio por habitación disponible (RevPAR), se situó entre marzo y mayo en 46,5 euros, frente a los 50,8 euros del mismo periodo de 2025. La caída fue del 8,6%, una de las más pronunciadas entre las ciudades analizadas por Exceltur.

Tampoco mejoró la tendencia en la Costa Cálida: su RevPAR descendió un 4%, desde los 41 euros de 2025 hasta los 39,4 euros registrados esta primavera. El resultado sitúa al litoral regional por debajo de la evolución observada en otros destinos mediterráneos, como la Costa de Valencia, la Costa del Sol o la Costa Daurada, que experimentaron crecimientos de dos dígitos.

Destacan el impulso del Mediterráneo, la reactivación de la demanda y el efecto de España como destino seguro

En el conjunto autonómico, los ingresos hoteleros por habitación disponible retrocedieron un 0,9%, pese al crecimiento de las ventas turísticas. Esta diferencia refleja que el incremento general de la actividad todavía no se había trasladado plenamente a la rentabilidad de los establecimientos hoteleros.

Ranking RevPAR hotelero por zonas vacacionales según Exceltur. / L. O.

Fuerte reducción de las viviendas turísticas en la capital

El informe también recoge una destacada disminución de la oferta de viviendas de uso turístico en Murcia capital: entre enero y mayo se contabilizaron 3.177 plazas, un 34,5% menos que en el mismo periodo del año anterior. Se trata de la cuarta mayor caída porcentual entre las 25 principales ciudades turísticas españolas, solo superada por Ibiza, A Coruña y Palma. Exceltur relaciona esta reducción con la aplicación de medidas de regulación, inspección y control sobre las viviendas que no cumplían la normativa vigente.

Otro indicador favorable para la Región es el absentismo laboral en el sector del alojamiento: Murcia registra un porcentaje del 6% de las horas pactadas, un punto por debajo de la media nacional, situada en el 7%, y se encuentra entre las comunidades con menores niveles de absentismo.

Plazas destinadas a la vivienda de uso turístico en las principales 25 ciudades españolas. / L. O.

Por encima del crecimiento de la economía española

A nivel nacional, Exceltur ha revisado al alza (en 0,2 puntos porcentuales) la previsión de crecimiento del PIB turístico para el conjunto de 2026 hasta el 2,7%, desde el 2,5% estimado en abril, ante la buena evolución del sector en los meses de primavera y las positivas perspectivas para el verano.

Así, el sector turístico volvería a situarse por encima del crecimiento medio de la economía española (del 2,3%, según el Banco de España) y elevaría su participación en el PIB nacional hasta el 12,9%, con 228.396 millones de euros, 15.462 millones más que el año pasado, expuso Perelli. En un contexto marcado por la incertidumbre sobre el desarrollo del conflicto de Oriente Medio y sus implicaciones económicas y geoestratégicas, la demanda turística intensificó su dinamismo durante los meses de primavera, acelerando el crecimiento del PIB turístico hasta el 3,4% frente al 1% en el primer trimestre del año.

Según Exceltur, la Región de Murcia y España se han visto favorecidas por la reorientación de flujos turísticos por el conflicto de Oriente Medio, gracias a su posicionamiento como un destino seguro ante la incertidumbre global y por la celebración de grandes eventos, a pesar del efecto de las olas de calor en algunos países de origen, el mundial de fútbol, el retraso en las reservas y la mayor sensibilidad al precio. La demanda nacional se ha reactivado bajo una situación en la que los efectos del conflicto de Irán sobre los fundamentales de la economía española han sido más limitados de lo esperado, manteniendo la fortaleza del empleo y del consumo privado.