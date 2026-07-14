La odisea de coger cita en la Región de Murcia con el médico de familia: tres de cada diez pacientes tardan más de diez días

El acceso al médico de familia se complica. Así lo reflejan los datos provisionales del Barómetro Sanitario 2026 dados a conocer este lunes por el Ministerio de Sanidad y en el que se muestra que tres de cada diez pacientes tardan más de diez días en lograr cita en su centro de salud o consultorio.

El trabajo analiza la situación del sistema sanitario y la valoración de los usuarios con más de 2.600 encuestas, en las que también han participado ciudadanos de la Región de Murcia, lo que refleja la realidad de la asistencia sanitaria en nuestro país y los puntos débiles de la misma. Esta es la primera de las tres oleadas que se realizarán a lo largo del año y para las cuales el Ministerio cuenta con la colaboración del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En el ámbito de la Atención Primaria, el 83,9% de los ciudadanos ha acudido a su médico de familia en el último año, frente al 86,6% que lo hizo en 2025, y de ellos el 94,7% fue atendido en la sanidad pública y el 5,3% restante en el ámbito privado.

Sin embargo, los tiempos de espera van en aumento: el 10,6% de los usuarios logró ser visto en el mismo día por su médico de familia; el 11,2% al día siguiente; y el 71,2% tuvo que esperar más de 24-48 horas, con una media de diez días (esta espera media era de 9,15 días el pasado año). De los ciudadanos que tardan más de un día en ser vistos, el 33% esperó 11 días o más; el 12,5% entre 8 y 10 días; el 15,7%, una semana; y el 10,4% tardó tres días.

Desde la Consejería de Salud consideran que las cifras del Barómetro Sanitario no serían extrapolables a la Región, ya que la muestra murciana es reducida (121 entrevistas) y aclara que según datos actualizados de la Dirección General de Atención Primaria, el 62% de los pacientes esperan dos días o menos para ser atendidos por su médico de familia, mientras que en Pediatría, el 73% de los niños son atendidos el mismo día que sus padres o tutores solicitan la cita, y el 96% son vistos en dos días o menos.

El 79,9% de las citas con el médico de familia son presenciales

El informe del Ministerio refleja también el alto nivel de utilización de los servicios sanitarios por parte de la población adulta en España, quienes detallan en sus respuestas que el principal obstáculo para no poder consultar con su médico de familia cuando lo necesitaron fue la dificultad para acceder a una cita: el 68,6% asegura que no le dieron cita o no pudo obtenerla cuando la necesitaba. Además, un 13,3% señala que no consiguió contactar con su centro de salud y un 0,7% apunta que tuvo ambos problemas.

Entre el resto de motivos aparecen que se le asignó cita, pero no fue atendido o no recibió la llamada (3,5%), la ausencia de su médico habitual sin sustitución (3,5%) o la huelga del profesional (2,7%).

Valoración positiva de la atención recibida

No obstante, el 84 por ciento de las personas usuarias de la Atención Primaria pública valoran positivamente la atención recibida. Los aspectos mejor puntuados son la confianza y seguridad que transmite el personal de enfermería, con 8,16 puntos sobre 10, y el personal médico, con 7,98 puntos. Por lo que Sanidad insiste en señalar que la Atención Primaria "continúa siendo la puerta de entrada principal al sistema sanitario".

Los servicios sanitarios de Primaria son los más visitados por los ciudadanos, ya que frente al 83,9% de las personas de más de 18 años que ha acudido en el último año a su médico de familia, el 57,4% consultó a un especialista del ámbito hospitalario y el 13,5% estuvo ingresado en un hospital debido a un problema de salud.

Sobre el tipo de consulta más habitual, la presencial sigue siendo la más frecuente y sobre la que se asienta la atención a los pacientes, ya que el 79,9% de las citas médicas en centros de salud y consultorios son presenciales, seguidas del 18,2% de telefónicas y del 0,6% de atenciones a domicilio.

Demoras también en el especialista

La primera oleada del Barómetro Sanitario de 2026 refleja que los ciudadanos también prefieren la sanidad pública para ser vistos por un especialista, pese a las demoras. Más de ocho de cada diez ciudadanos, del 57,4% de la población adulta que ha consultado a un especialista hospitalario en los últimos doce meses, acudió a un centro del Sistema Nacional de Salud (SNS), frente al 19% que fue a uno privado.

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Sin embargo, el informe muestra que el acceso a la atención especializada también presenta esperas relevantes. El tiempo medio transcurrido desde la consulta con el médico de Atención Primaria hasta la cita con el especialista fue de 132 días, según el Barómetro Sanitario 2026. En la Región de Murcia, los últimos datos del Servicio Murciano de Salud (SMS) a diciembre de 2025 reducía esa espera media nacional hasta los 89,33 días de demora en la comunidad, siendo más acusada en especialidades como Dermatología (125 días de media en la Región) o Urología (123).