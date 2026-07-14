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Lanzan una oferta para volar entre Murcia y Canarias desde 100 euros

Los billetes pueden adquirirse hasta el 27 de julio para viajar entre el 1 de octubre y el 31 de marzo de 2027

Avión de Binter

Avión de Binter / Antonio Di Ciommko

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Alba Marqués

Alba Marqués

Binter lanza una nueva promoción que permitirá adquirir, hasta el 27 de julio, billetes a precios reducidos para viajar entre Murcia y Canarias del 1 de octubre al 31 de marzo de 2027.

A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 100 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter. La aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos interinsulares en conexión, aprovechando los 220 trayectos diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el stopover de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.

Los pasajeros de estos vuelos de Binter disfrutarán de las ventajas que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía, y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

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Las personas que deseen aprovechar la promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.

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