Social
El Gobierno destina más de 1,3 millones a la Región para la acogida de menores migrantes no acompañados
La ministra Sira Rego destaca el éxito del mecanismo de acogida solidaria y vinculante del Gobierno, que transfiere fondos a las autonomías
El Gobierno ha autorizado este martes en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia, destinar 1.355.808 euros a la Región de Murcia para la acogida de infancia migrante no acompañada.
El Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de 35 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas. Para la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, “el Gobierno vuelve a demostrar su compromiso con la infancia”.
En este sentido, Rego ha señalado que “España es hoy un país como referencia en la acogida solidaria de infancia migrante no acompañada y los derechos humanos”. La ministra Rego ha afirmado que “el mecanismo de acogida solidaria y vinculante aprobado por el Gobierno ha sido un éxito y las comunidades autónomas han recibido toda la ayuda por parte del Estado para que así fuese”.
En esta línea, Rego ha destacado que “aprobamos un nuevo crédito que demuestra el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España para contribuir al sostenimiento de los sistemas de acogida autonómicos y para garantizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes”.
Según la propuesta aprobada hoy en Consejo de Ministros, debido a su situación geográfica, las comunidades autónomas de Canarias e Illes Balears y las Ciudades de Ceuta y Melilla “se ven afectadas por una mayor presión migratoria”, por lo que reciben una mayor asignación presupuestaria.
En este caso, utilizando como criterio la tensión a la que están sometidos sus sistemas de acogida (en base a la capacidad ordinaria de los sistemas de cada uno de los territorios y el número de menores migrantes no acompañados que se encuentran en los mismos), el Gobierno transferirá a Canarias 4 millones de euros, a Illes Balears 2 millones, a Ceuta 5,5 millones y a Melilla 4 millones de euros.
El resto de los 35 millones de euros se reparte proporcionalmente entre el resto de las comunidades autónomas, en base a la actual acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
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