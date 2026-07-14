Esther, madre de acogida: "Los niños lo aportan todo a la casa"

¿Cuánto tiempo llevan acogiendo a niños en su hogar?

Empezamos con la acogida temporal. Llevamos 6 años con Moisés y Esveti, de 9 y 7 años, con los que ya hemos empezado el proceso de adopción. Ambos son hermanos. En total, llevamos 9 años.

¿Tienen hijos?

Tenemos dos hijos, más los dos de ahora en proceso de adopción. Antes vivieron con nosotras dos niñas: Victoria y Evelyn.

¿Qué diferencias puede experimentar un menor entre vivir en un centro y ser acogido por una familia?

Pasan de un infierno al paraíso, porque tienen todas sus necesidades cubiertas: alimentación, educación… pero también a nivel afectivo, una familia lo es todo.

Y a ustedes, ¿qué les supone el hecho de acoger a estos niños en su hogar?

Aportan muchísimo cariño. Se han complementado de forma genial con nuestros hijos biológicos. Nos lo aportan todo.

¿En qué situación llegaron los niños?

En el caso de Moisés y Esveti, su madre tiene 10 hijos y vivían en una chabola, entonces Servicios Sociales se los llevó. Se trataba de una situación en la que no estaba garantizada ni su alimentación. Mucho menos la educación; no iban ni al colegio.

¿Cuáles son los protocolos legales que demuestran que se es apto para acoger a un menor?

Tuvieron que comprobar que nuestra casa reunía las condiciones necesarias, que cada niño contase con una habitación propia…También verifican nuestra economía.

¿Resulta difícil el proceso de duelo al irse los niños?

A los adultos nos resulta más complicado. Fue muy bonito el caso de Victoria, cuando la llevamos al aeropuerto nos dijo: «No estéis tristes porque yo me voy muy feliz». Eso ayudó a llevarlo mejor.

¿Qué les ha llevado ahora a adoptar a Moisés y Esveti?

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Iban a volver a un centro de menores. Moisés nos dijo que quería llevar nuestros apellidos. Por eso quisimos adoptarles.