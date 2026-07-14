Costa
El Día de la Mujer Buceadora se celebra en Cabo de Palos
El sábado tendrá lugar la segunda edición de las jornadas ‘Oceánikas’, que prevé reunir a sesenta submarinistas venidas de todo el país
L. O.
Cabo de Palos acogerá este sábado la segunda edición de las jornadas Oceánikas, organizadas por la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia (FASRM) para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Buceadora. Tras el éxito de su anterior edición, esta iniciativa prevé reunir este año a más de sesenta buceadoras llegadas de distintos puntos del país.
Las participantes podrán disfrutar de una jornada única en la que se combinará el buceo en la reserva de Cabo de Palos - Islas Hormigas –la más importante de España y una de las más reconocidas en Europa– con unas ponencias protagonizadas por «tres mujeres que han roto moldes en el mundo del buceo en cuevas y el buceo técnico, así como en la especialidad de la apnea deportiva», explican desde la organización. Todo ello combinado con talleres, exposiciones, sorteos y regalos.
Las ponentes
El objetivo de las jornadas, enmarcadas en el área del turismo azul en la Región, es visibilizar, fomentar y celebrar la participación de las mujeres en el ámbito del buceo recreativo y técnico. Para ello, la vocalía de Mujer de la Federación ha elegido este año a tres ponentes de excepción: Carmen Portilla, María Varela e Isabel Sánchez Arán.
Portilla es especialista y pionera en España en buceo en cuevas; además, participó como colaboradora en el programa de televisión Al filo de lo imposible, donde fue coordinadora de producción y responsable de proyectos de buceo técnico. Por su parte, María Varela es especialista en buceo técnico y buceo en cuevas, una pasión que combina con su carrera como Catedrática de Física de Materiales en la Universidad Complutense de Madrid. También es miembro numerario de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Por último, Isabel Sánchez Arán es apneísta profesional con una trayectoria más que brillante: 23 veces campeona de España, tres medallas de bronce mundiales, 20 récords nacionales, subcampeona de la Copa del Mundo e integrante de la selección española.
Habrá ponencias con especialistas, una exposición, un taller y un tardeo en el Hotel Cetina
«Estas ponentes representan modelos de liderazgo femenino en disciplinas tradicionalmente masculinizadas, aportando valor no solo desde el punto de vista técnico y científico, sino también desde una perspectiva social y educativa», señalan desde la organización.
Otras actividades
Pero las participantes de las jornadas también podrán disfrutar de la exposición de la artista Mademoiselle Chocolat, cuya obra está inspirada en el medio marino. Además, la autora estará presente para guiar a los visitantes por el espacio habilitado en el Hotel SubUp. También se ha preparado un taller titulado ‘Cuando la salud cambia, decisiones seguras para seguir buceando’, a cargo de la buceadora y sanitaria Pilar Angosto. Y, para finalizar la jornada con puesta de sol, tardeo y copas en la terraza del Hotel Cetina.
Las jornadas cuentan con la colaboración de los ayuntamientos de Murcia, así como con la de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad Autónoma; La Manga Consorcio; los centros de buceo Islas Hormigas, Mangamar y Naranjito; los citados hoteles SubUp y Cetina; la Armería del Carmen, y la marca Cressi.
- El hotel de la Región donde se alojaron los reyes y otras anécdotas de una jornada histórica en la Academia General del Aire de San Javier
- La ortografía deja en evidencia a los opositores a Maestro en Murcia: escribieron en el examen 'vallena', 'optener' o 'xq'
- Alarma al desatarse un incendio cerca de la cárcel de Murcia que moviliza a cuatro camiones de Bomberos
- Segunda ola de calor en menos de dos semanas: vuelven las temperaturas extremas a la Región
- Movilización popular para adelantarse al próximo gran incendio forestal en la Región de Murcia
- Un conductor borracho arrolla con el coche y mata a un nonagenario que tomaba el fresco en su puerta en Lorca: 'Estaba agresivo y quiso fugarse
- El fuego devora la Sierra de las Moreras de Mazarrón: desalojan una decena de viviendas y activan el plan Infomur
- Alarma por un incendio en el hotel Arco de San Juan de Murcia