El Día de la Mujer Buceadora se celebra en Cabo de Palos

Cabo de Palos acogerá este sábado la segunda edición de las jornadas Oceánikas, organizadas por la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia (FASRM) para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Buceadora. Tras el éxito de su anterior edición, esta iniciativa prevé reunir este año a más de sesenta buceadoras llegadas de distintos puntos del país.

Las participantes podrán disfrutar de una jornada única en la que se combinará el buceo en la reserva de Cabo de Palos - Islas Hormigas –la más importante de España y una de las más reconocidas en Europa– con unas ponencias protagonizadas por «tres mujeres que han roto moldes en el mundo del buceo en cuevas y el buceo técnico, así como en la especialidad de la apnea deportiva», explican desde la organización. Todo ello combinado con talleres, exposiciones, sorteos y regalos.

Las ponentes

El objetivo de las jornadas, enmarcadas en el área del turismo azul en la Región, es visibilizar, fomentar y celebrar la participación de las mujeres en el ámbito del buceo recreativo y técnico. Para ello, la vocalía de Mujer de la Federación ha elegido este año a tres ponentes de excepción: Carmen Portilla, María Varela e Isabel Sánchez Arán.

Portilla es especialista y pionera en España en buceo en cuevas; además, participó como colaboradora en el programa de televisión Al filo de lo imposible, donde fue coordinadora de producción y responsable de proyectos de buceo técnico. Por su parte, María Varela es especialista en buceo técnico y buceo en cuevas, una pasión que combina con su carrera como Catedrática de Física de Materiales en la Universidad Complutense de Madrid. También es miembro numerario de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Por último, Isabel Sánchez Arán es apneísta profesional con una trayectoria más que brillante: 23 veces campeona de España, tres medallas de bronce mundiales, 20 récords nacionales, subcampeona de la Copa del Mundo e integrante de la selección española.

Habrá ponencias con especialistas, una exposición, un taller y un tardeo en el Hotel Cetina

«Estas ponentes representan modelos de liderazgo femenino en disciplinas tradicionalmente masculinizadas, aportando valor no solo desde el punto de vista técnico y científico, sino también desde una perspectiva social y educativa», señalan desde la organización.

Otras actividades

Pero las participantes de las jornadas también podrán disfrutar de la exposición de la artista Mademoiselle Chocolat, cuya obra está inspirada en el medio marino. Además, la autora estará presente para guiar a los visitantes por el espacio habilitado en el Hotel SubUp. También se ha preparado un taller titulado ‘Cuando la salud cambia, decisiones seguras para seguir buceando’, a cargo de la buceadora y sanitaria Pilar Angosto. Y, para finalizar la jornada con puesta de sol, tardeo y copas en la terraza del Hotel Cetina.

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Las jornadas cuentan con la colaboración de los ayuntamientos de Murcia, así como con la de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad Autónoma; La Manga Consorcio; los centros de buceo Islas Hormigas, Mangamar y Naranjito; los citados hoteles SubUp y Cetina; la Armería del Carmen, y la marca Cressi.