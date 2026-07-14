El Aeropuerto de Corvera sigue de 'fiesta' y cierra el primer semestre del año con 445.000 pasajeros

El Aeropuerto de Corvera sigue de celebración. Si Ryanair conmemoró la pasada semana haber alcanzado la cifra histórica de 3 millones de pasajeros en la terminal murciana desde que abrió sus puertas en 2019 y la apertura de nuevas rutas hace unos días a Venecia (Italia) y Lille (Francia), Aena hizo lo propio este martes con el balance correspondiente al primer semestre del año. El aeródromo regional registró un total de 447.402 pasajeros durante la primera mitad de 2026, un 10,7% más que en el primer semestre de 2025, según informó este martes.

De las 445.433 personas que viajaron en conexiones comerciales desde el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, 393.552 lo hicieron con origen o destino internacional, un 9,4% más que en los seis primeros meses de 2025. Los viajeros nacionales han crecido un 18,8% en este período, hasta los 51.881 pasajeros.

Por su parte, los vuelos operados entre enero y junio sumaron un total de 3.912 movimientos de aterrizaje y despegue, un 17,5% más que en el mismo período de 2025. De las 3.263 operaciones comerciales, 2.656 fueron internacionales y 607, nacionales.

Vuelos extranjeros, la mayoría

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia registró un total de 111.937 pasajeros en junio, lo que supone un incremento del 1,4% respecto al mismo mes de 2025. Del total de viajeros, 111.309 corresponden a pasajeros de vuelos comerciales; de éstos, la mayoría se concentra en el mercado internacional, que alcanzó los 102.009 usuarios.

El mercado nacional, por su parte, registró un total de 9.300 pasajeros, un 23% menos que en el mismo mes del pasado año. Respecto a las operaciones, la terminal regional gestionó un total de 917 vuelos en junio, lo que supone un 15,8% más respecto a los movimientos atendidos el mismo mes en el ejercicio anterior.