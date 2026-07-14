Casi 300 tortugas bobas han regresado al mar desde las playas de la Región de Murcia desde 2019

Las playas de la Región de Murcia ya no son solo un lugar de paso para la tortuga boba. En apenas siete años se han convertido también en uno de sus principales enclaves de reproducción en el Mediterráneo occidental, una evolución que se refleja tanto en el aumento de las puestas como en el número de ejemplares que han podido regresar al mar gracias a los programas de conservación.

La Región de Murcia ha liberado desde 2019 un total de 293 tortugas bobas (Caretta caretta), entre los ejemplares nacidos en el litoral regional y los recuperados por el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle. Ese año marcó un punto de inflexión al detectarse por primera vez una puesta de esta especie en la costa murciana.

El último paso en esa trayectoria se ha producido este martes en las playas del Parque Regional de Calblanque, donde el presidente regional, Fernando López Miras, ha participado en la suelta de 28 tortugas nacidas el pasado verano tras completar con éxito su primer año de desarrollo dentro del programa de conservación. Todos los ejemplares han sido identificados con un microchip que permitirá a los investigadores realizar un seguimiento de sus desplazamientos y conocer mejor su comportamiento en el Mediterráneo.

Durante el acto, López Miras destacó que "la Región de Murcia se ha convertido en un espacio de referencia para una especie vulnerable y amenazada como es la tortuga boba". También agradeció el trabajo de técnicos, veterinarios, agentes medioambientales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y voluntarios que participan en la protección de la especie, a quienes reconoció por hacer posible que "la Región sea territorio de tortugas".

El presidente puso además en valor la implicación ciudadana a través de una red integrada por 16 asociaciones dedicadas a localizar anidamientos, proteger los nidos y alertar a las autoridades cuando detectan rastros de tortugas. A su juicio, la Comunidad puede "presumir de ser ahora mismo uno de los territorios con una mayor red de voluntarios" especializada en la conservación de esta especie.

El presidente Fernando López Miras, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, participaron este martes en la liberación de 28 ejemplares de tortuga boba. / CARM

En ese contexto, recordó las recomendaciones para quienes se encuentren una tortuga o indicios de un nido: mantener la distancia, evitar iluminar al animal con linternas o teléfonos móviles y avisar de inmediato al 112.

Los 28 ejemplares liberados proceden del nido descubierto en julio de 2025 en Calblanque. Tras la eclosión, permanecieron aproximadamente un año bajo la técnica conocida como headstarting, un sistema de conservación que favorece el crecimiento de las crías durante sus primeros meses de vida para aumentar sus probabilidades de supervivencia una vez regresan al medio natural.

Su desarrollo se ha llevado a cabo en distintas instalaciones especializadas, entre ellas el Imida, el Oceanogràfic de Valencia y el Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias, ubicado en el Bioparc Acuario de Gijón. En este último permanecieron desde octubre de 2025 bajo un seguimiento individualizado que incluyó controles periódicos de crecimiento, revisiones veterinarias, análisis sanguíneos y programas específicos de bienestar animal.

La evolución de la especie en la costa murciana también se aprecia en la actual temporada de anidación. Durante este mes se han localizado dos puestas en apenas cinco días: una el 3 de julio en La Manga, con 75 huevos, y otra el 8 de julio en la cala de los Dentoles, en el Parque Regional de Calblanque, con 92 huevos. Los dos nidos, que suman 167 huevos, permanecen protegidos y monitorizados a la espera de que la eclosión se produzca previsiblemente durante la segunda quincena de agosto.

Con estos nuevos hallazgos, el litoral regional alcanza las once puestas registradas desde que existen datos. Además, la Comunidad concentra este año dos de cada tres nidos detectados en las costas españolas, un dato que confirma el creciente protagonismo de la Región de Murcia como área de reproducción de la tortuga boba.

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Detrás de esa evolución se encuentra el programa Territorio Tortuga, impulsado por el Gobierno regional para combinar la conservación de la especie con la sensibilización ciudadana y que, según la Comunidad, reúne este año la mayor red de voluntariado especializada del litoral español.