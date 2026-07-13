Vox insiste en que no ha recibido la llamada de un Gobierno regional "de brazos caídos" para negociar los Presupuestos de la Comunidad

"El Partido Popular tiene a una Región de Murcia paralizada, con un Gobierno regional de brazos caídos y que está poniendo excusas de mal pagador". Vox cargó este lunes contra el Ejecutivo autonómico de López Miras por la ausencia a estas alturas de unos Presuestos autonómicos para este año y que se deberían haber debatido y aprobado en octubre de 2025. Por contra, la formación está dispuesta y preparada para "asumir las riendas" de la Región tras las más de 150 iniciativas de debate presentadas en la Asamblea con "medidas que son necesarias para mejorar la vida de los habitantes" de la Comunidad.

Mientras que la pasada semana la consejera Marisa López Aragón aseguraba que era el partido de Abascal en la Región el que no había atendido la llamada de los populares para desbloquear las cuentas autonómicas de 2026, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, insistía en que, a día de hoy, "la realidad es que el Gobierno regional no ha contactado" con ellos para negociar y llegar a un acuerdo.

Lo único que sí se produjo, dijo Alpañez durante un encuentro con los medios junto al presidente provincial, José Manuel Pancorbo, fue una toma de contacto parlamentario donde Vox sí que mostró su "predisposición absoluta" a negociar. A juicio de la formación conservadora, el calendario actual hace inviable tramitar unas cuentas correspondientes a 2026 cuando los empleados públicos y técnicos de la Administración autonómica ya están trabajando a estas alturas del verano en la elaboración de las cuentas del siguiente ejercicio.

La formación considera inviable tramitar ahora las cuentas de 2026 y reclama dedicar los recursos a preparar el ejercicio de 2027

Para Vox, lo ideal, insistió, sería olvidarse del Presupuesto de 2026 y empezar a pensar directamente en el de 2027, defendió Alpañez, quien recordó que los servicios técnicos de la Comunidad comienzan durante el verano la preparación de las cuentas del año siguiente y que el proyecto debería llegar a la Asamblea Regional en otoño.

Vox considera que iniciar ahora el debate del Presupuesto de 2026 supondría un esfuerzo administrativo "inoperativo" y sostiene que los recursos públicos deberían destinarse a preparar las cuentas del próximo ejercicio en lugar de, según denuncian, responder a una "estrategia política" del PP de López Miras de cara a las elecciones autonómicas del próximo año.

El techo de gasto, sin apoyos si no hay negociación

La formación también endureció su posición respecto a un techo de gasto que todavía no ha sido ni presentado ni debatido, cuestión previa e indispensable para darle luz verde a los Presupuesto. El portavoz de Vox en la Asamblea recordó que los populares vienen defendiendo que se trata de un documento de "carácter técnico", pero advirtió de que su partido no respaldará su aprobación si antes no existe una negociación política previa sobre el contenido de los Presupuestos.

Desde Vox argumentaron que el límite de gasto no puede desvincularse del futuro Presupuesto y consideran que aprobarlo sin un acuerdo previo supondría darle "cheque en blanco" al Ejecutivo autonómico: "Si no negociamos previamente cuáles son las partidas y dónde tienen que estar los esfuerzos presupuestarios del Gobierno regional, diremos 'no' a ese techo de gasto", advirtió Alpañez.

Descartan entrar de nuevo en el Gobierno regional, pero sí abogan por un entendimiento con el PP inspirado en el modelo valenciano

"Somos un partido que ha venido a mejorar la vida de los ciudadanos y a nivel de grupo parlamentario tenemos claro que qué es lo que tenemos que hacer en la Asamblea Regional", defendieron.

Tanto Alpañez como Pancorbo descartaron la posibilidad de que el partido entrase de nuevo en el Gobierno regional, pero sí que reivindicaron en varias ocasiones la 'vía valenciana' como modelo para un posible entendimiento con el Partido Popular en la Región de Murcia: "Lo que haríamos si el PP tiene a bien llamarnos, sentarnos en una mesa y enseñarnos el presupuesto, sería intentar llegar a un acuerdo similar al que hay en Valencia, que ya tiene cerrado incluso el Presupuesto de 2027.

Durante su comparecencia, Alpañez también abordó la "complicada" situación financiera de la Comunidad Autónoma. Según alertó, el Ejecutivo regional presenta un elevado nivel de endeudamiento y un importante desfase entre las previsiones presupuestarias y la ejecución real. Como ejemplo, recordó que el Presupuesto de 2025 contemplaba inicialmente un déficit de 42 millones de euros, mientras que, según aseguró, el ejercicio terminó cerrándose con un déficit de unos 705 millones.

Vox recordó que su posición y sus 'líneas rojas' son "las misma en todos los sitios" del país, con medidas relacionadas con la prioridad nacional, la seguridad, la inmigración, rebajas fiscales y el cumplimiento de compromisos adquiridos anteriormente por el Gobierno regional, antes de plantearse un eventual respaldo tanto al techo de gasto como a las futuras cuentas autonómicas.

"Tenemos que pensar en que las familias no llegan a final de mes", defendió Alpañez, quien acusó al PP de rechazar en la Asamblea las propuestas de Vox para reducir impuestos. Según afirmó, el Ejecutivo regional anuncia rebajas fiscales "diferidas", aplazadas varios años y aplicadas de forma gradual, por lo que reclamó una reducción de impuestos "significativa" e inmediata para aliviar la situación económica de los ciudadanos.

Apoyo al decreto de vivienda pese a sus "graves fallos"

Durante el encuentro sí confirmaron que Vox respaldará en la Asamblea la convalidación del nuevo decreto de vivienda asequible aprobado por el Gobierno regional al considerar que el acuerdo con el PP "está cerrado", aunque advirtieron de que el texto presenta "graves fallos" que deberán corregirse en su desarrollo reglamentario.

Alpañez explicó que en los últimos días el sector de la construcción regional ha trasladado a la formación diversas deficiencias del decreto, entre ellas posibles problemas para su aplicación en determinados proyectos urbanísticos, especialmente en Cartagena, donde teme que la normativa pueda dejar fuera promociones de vivienda por la interacción con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Además, reclamó al Ejecutivo autonómico que apruebe de forma inmediata el reglamento que desarrollará la norma, al considerar que será el instrumento que concrete aspectos como la aplicación de la denominada prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas de vivienda.

"Muy pesimistas" con la reforma de la Ley del Mar Menor

Desde Vox también se mostraron "muy pesimistas" respecto a las posibilidades de que el Gobierno regional impulse una reforma efectiva de la Ley del Mar Menor durante la presente legislatura antes de denunciar que el PP "ha incumplido" los compromisos adquiridos con Vox tanto en el acuerdo de investidura de Fernando López Miras como en el pacto presupuestario de 2025.

Según expuso Alpañez, la reforma debe debatirse en la Asamblea al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, aunque dudó de que el Gobierno tenga voluntad de introducir cambios de calado. Aseguró que el Partido Popular "lo único que quiere de los agricultores son sus votos" y le acusó de mantener una política de "bombas de humo" mientras, a su juicio, perjudica al sector primario.

Acusa al PP de perjudicar al sector agrícola y de incumplir los pactos alcanzados para investir a Miras y para las cuentas de 2025

Entre los argumentos expuestos, criticó el régimen sancionador previsto para determinadas prácticas agrícolas en el entorno del Mar Menor, al considerar que la normativa aplicada en la Región de Murcia resulta más restrictiva que la de otras comunidades autónomas.

Asimismo, sostuvo que la situación ambiental de la laguna "está exactamente igual que hace quince años" y responsabilizó tanto al Partido Popular como al PSOE de mantener un enfrentamiento político sin resolver cuestiones como el drenaje del acuífero o la gestión de la rambla del Albujón. En este sentido, volvieron a reivindicar que el partido impulsará una reforma efectiva de la ley si alcanza responsabilidades de gobierno tras los comicios electorales del próximo año

"Si en septiembre u octubre viene otra gota fría y entra una masa ingente de agua dulce en el Mar Menor, es muy probable que tengamos otra sopa verde. Imagino que el Partido Popular estará poniendo velas continuamente a los santos que le recen para que eso no suceda", ironizó Pancorbo.

Pancorbo, durante su intervención ante los medios en Murcia, este lunes. / Juan Carlos Caval

Un partido "más fuerte" tras la crisis interna

El actual presidente provincial de Vox en la Región aseguró que el partido está "más fuerte y sólido" tras la reestructuración interna acometida en los últimos meses tras la crisis interna que desató la expulsión y posterior marcha de José Ángel Antelo. En este sentido, atribuyó esa evolución al trabajo desarrollado por la nueva dirección provincial, que, según explicó, ha intensificado las visitas a los municipios y la coordinación con concejales y representantes institucionales.

"Ser presidente provincial no es solo salir en los medios de comunicación. Hay que recorrer los municipios, reunirse con los cargos, con los afiliados y con los simpatizantes", señaló, al tiempo que aseguró que una de las principales demandas que habían recibido era una mayor presencia de la dirección regional sobre el terreno.

Preguntado por la posibilidad de que el exdirigente de Vox José Ángel Antelo pudiera forma parte de una nueva formación política de la mano de Espinosa de los Monteros, el presidente provincial restó trascendencia a esa opción y defendió que, en democracia, cualquier ciudadano puede concurrir a unas elecciones.

Pancorbo aseguró que Vox no teme una posible fuga de apoyos: "Los votos no pertenecen a los partidos; pertenecen a los ciudadanos, que libremente deciden a quién apoyar en las urnas", afirmó.

A expensas de elegir candidato

Respecto a quién será elegido por la dirección nacional para ser candidato para conseguir llegar a San Esteban, Pancorbo recordó que esa decisión corresponde la dirección nacional. El dirigente regional aseguró que "no le preocupa" quién encabece la lista electoral y subrayó que lo importante es que el futuro candidato comparta el proyecto político de Vox en todo el territorio nacional, defendiendo el sistema de designación interna de Vox frente a lo que calificó como las "primarias fake" del PSOE con Francisco Lucas y la elección "a dedo" de Fernando López Miras por parte de Pedro Antonio Sánchez.

"Lo que me preocupa es que la persona que elija la dirección nacional tenga claras las ideas de Vox y que nuestro discurso sea el mismo en toda España", señaló.

Preguntado por la posibilidad de ser él mismo el candidato a la Presidencia de la Comunidad, aseguró que es una cuestión que "no se ha planteado" hasta el momento. Según indicó, cuando aceptó asumir la presidencia regional del partido su cometido se limitaba a esa responsabilidad y aseguró que solo valoraría esa posibilidad si la dirección nacional se lo propusiera en el futuro.