La Región de Murcia genera el equivalente a tres centrales nucleares con sus energías renovables durante junio

España y la Región de Murcia se encuentran en una lucha por conseguir la ansiada autonomía energética frente a agentes extranjeros que utilizan sus recursos para tomar posiciones dominantes en el ámbito internacional.

En este sentido, el Gobierno regional ha sacado pecho por un crecimiento de más del 32 por ciento interanual de las renovables -principalmente la solar fotovoltaica-, referentes al mes de junio. EN palabras de Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, durante el pasado mes se generó, con energías renovables, el equivalente a tres centrales nucleares.

Desde 2023 la producción solar fotovoltaica creció un 83%

Concretamente, la solar fotovoltaica ya instalada en la Región cuenta con una potencia de 3.349 megavatios, lo que, de acuerdo con el consejero "es lo mismo que la potencia que generarían tres centrales nucleares y superan a los ciclos combinados del Valle de Escombreras". Asimismo, añade que esto "supone un hito histórico".

Desde el año 2023 la potencia fotovoltaica ha crecido un 83% (de 1.827 a 3.349 megavatios), según los datos de la Red Eléctrica. Algo que el Ejecutivo regional entiendió como "espectacular", en una nota de prensa. María Vázquez subrayó que esto la sitúan como la "primera fuente de energía de la Región de Murcia, por delante de los ciclos combinados”.

Las cifras de potencia de energía fotovoltaica del pasado junio "batieron todos los récords de energías renovables". Otro dato destacable en esta línea es que de los 889.301 megavatios hora que produjo el territorio al sureste de la península, el 51% provino de energías renovables. Esto, con respecto a la producción del año anterior, es un crecimiento de, aproximadamente un 12% (de 38,3 a 50,7), según comunicó Vázquez.

El consejero cree que 2026 será recordado como el año en el que "la energía renovable superó a los combustibles tradicionales, gracias principalmente a nuestro sol".

Por otra parte, aclaró que "nuestro verdadero ‘petróleo’ son las 3.300 horas de sol anuales de las que nuestras placas sacan provecho". Achaca el crecimiento al "empuje del Gobierno regional hacia la instalación de más potencia en el sector fotovoltaico".

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Por último, explicó que el desarrollo de las renovables “sigue reduciendo nuestra dependencia en el mix energético de fuentes provenientes del exterior como el gas natural o el petróleo". Concluyó con que la producción de estos últimos ha caído más de 12 puntos en el último año, lo que los coloca por debajo del 50%.