El PP exige al Gobierno "indemnizaciones dignas" para más de 1.250 abogados del turno de oficio de la Región de Murcia

La diputada nacional del Partido Popular por la Región de Murcia Isabel Borrego exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que garantice «unas indemnizaciones dignas» a los abogados del turno de oficio y una reforma legal «para reforzar la Justicia gratuita».

Borrego reprochó al ministro de Justicia Félix Bolaños que «no haya actualizado de forma efectiva las indemnizaciones desde los baremos fijados en 2003», lo que ha supuesto «una pérdida de poder adquisitivo del 40% para los cerca de 40.000 abogados de oficio de toda España, de ellos 1.257 en la Región».

«Frente a los recortes de Bolaños, se debe invertir más y mejor en la Justicia y reconocer el trabajo y la vocación de los profesionales», reclamó la diputada del PP. «Defender la justicia gratuita y el turno de oficio es defender la libertad y la igualdad ante la ley, ya que garantiza que ningún ciudadano quede indefenso por carecer de recursos económicos suficientes y hace efectivo el derecho constitucional de defensa», apostilló.

«Un partido como el PSOE, que tanto presume de defender a los más desfavorecidos y a las rentas más bajas, debería tenerlo especialmente claro», señaló Borrego. «Demuestran una vez más que sus proclamas son de cara a la galería y que, a la hora de la verdad, no se corresponden con sus hechos ni sus prioridades», añadió.

La parlamentaria resaltó que el PP ha registrado en el Congreso de los Diputados «una iniciativa para exigir al Gobierno la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita con el objetivo de reforzar la Justicia gratuita». En este sentido,destacó la necesidad de «actualizar y simplificar los procedimientos para el reconocimiento del derecho a la Justicia gratuita a cargo de los colegios profesionales».