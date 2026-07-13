Política Social busca familias de acogida para 46 menores de 6 años

Las familias de acogida suponen un entorno seguro, estable y protector para más de 600 menores en la Región de Murcia, prácticamente la mitad de los 1.300 que hay tutelados. Sin embargo, hay otros más de 600 que permanecen en centros de acogida, espacios institucionalizados que no les brindan las mismas ventajas que puede tener un hogar.

Ante esta realidad, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha lanzado una llamada con la que intentar captar nuevas familias de acogida en la comunidad a través de las cuales ofrecer una oportunidad a estos niños, principalmente a los 46 menores que tienen entre 0 y 6 años, las edades más vulnerables.

Con el objetivo de dar a conocer el trabajo que realizan las familias de acogida, los requisitos que se piden y el procedimiento para poder ayudar a estos menores que, por distintos motivos, son separados de forma temporal o permanente de sus progenitores, Política Social ha puesto en marcha un ‘Manual para el acogimiento familiar’, una guía interactiva para ayudar a las familias en este proceso, elaborado en colaboración con Cruz Roja Región de Murcia con el objetivo de ofrecer un documento accesible, cercano e intuitivo sobre esta medida de protección a la infancia.

Los interesados pueden acceder a partir de un código QR, que permite navegar por esta guía digital, facilitando hipervínculos a webs con información destacada sobre el acogimiento.

Los profesionales destacan que el acogimiento familiar representa una de las respuestas más valiosas para garantizar que los niños y adolescentes encuentren en otra familia un entorno cercano donde sentirse seguros, escuchados y queridos. Se trata de un espacio donde se les permite reconstruir vínculos, recuperar la confianza y crecer con la serenidad que todo menor necesita.

Por ello, en los últimos años se ha avanzado hacia un modelo de protección que prioriza precisamente eso: el cuidado en entornos familiares frente a la institucionalización, espercialmente en las primeras etapas de la vida.

Proceso para acoger a un menor. / L. O.

La consejera, Conchita Ruiz, presentaba este lunes el nuevo manual junto a la presidenta de Cruz Roja en la Región, María Teresa Sánchez, durante un acto en el que personas que fueron acogidas cuando se encontraban en un hogar de protección, compartieron su experiencia, destacando cómo les ayudó en su desarrollo el crecer en un entorno familiar.

Ruiz animó a que «más familias abran las puertas de sus hogares, y de sus vidas, para acoger. Por eso les facilitamos el acompañamiento y el apoyo que necesiten. Profesionales especializados les orientan durante todo el proceso, y este manual pone a disposición de las personas interesadas en el acogimiento la información necesaria para despejar cualquier duda, y que conozcan todos los detalles de esta medida que puede mejorar el bienestar físico y emocional de niños y niñas en situación de vulnerabilidad».

El manual profundiza en el acogimiento familiar, explica sus modalidades y las diferencias que presenta respecto a otras medidas de protección. También incluye información sobre los requisitos y procedimientos necesarios.

Tipos de acogimiento

Existen distintos tipos de acogimiento, en función de las necesidades y la situación de cada menor: acogimiento de urgencia, con un máximo de seis meses; acogimiento familiar temporal, con un máximo de dos años; acogimiento familiar permanente, sin límite específico; y acogimiento en familia agena especializado, de duración determinada y dedicación exclusiva por las necesidades y circunstancias especiales del niño (las familias acogedoras podrán percibir una compensación económica en dicha dedicación).

Sobre el perfil de las familias se detalla que no existe un modelo ideal de familia acogedora: pueden ser monoparentales, biparentales, reconstituidas, LGTBI, extensas o ajenas. «Lo determinante no es su estructura, sino sus capacidades parentales, motivación y condiciones de vida», señalan los profesionales de servicios sociales.