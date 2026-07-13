La población en edad de estudiar caerá un 10% en quince años

La Región de Murcia se situará como la tercera comunidad autónoma de España que mejor resistirá el descenso de la población en edad escolar durante los próximos 15 años, según un informe publicado por Fundación BBVA y el Ivie que recoge las últimas proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, la población murciana de entre 6 y 24 años -la edad típica para cursar enseñanzas obligatorias y posobligatorias- experimentará una caída acumulada del 10% en el horizonte del año 2041.

Este retroceso sitúa a la Comunidad casi cuatro puntos por encima de la media del conjunto de España, donde se prevé un desplome medio del 13,7%, lo que supondrá 1,32 millones de jóvenes menos en las aulas del país.

El dinamismo demográfico de la Región de Murcia solo se verá superado en resistencia por la Comunidad Valenciana, donde la población en edad de estudiar caerá un 5%, y por Islas Baleares, con un descenso previsto del 8,6%.

La situación de la Comunidad contrasta con los retrocesos proyectados para el norte y oeste peninsular, como son los casos de Cantabria (-22,8%) o Extremadura (-23,1%), e incluso con las ciudades autónomas de Melilla (-33,4%) y Ceuta (-34,5%), que perderán más de un tercio de su alumnado potencial.

La investigación concluye que la caída prevista de población en edad de estudiar "podría aliviar la presión sobre los recursos del sistema educativo español en su conjunto". Sin embargo, precisa que las notables diferencias por niveles de enseñanza y entre territorios en la evolución demográfica "plantean un reto mucho más complejo".

Mientras que en Enseñanza Primaria la caída de alumnado potencial supera el 10% y en Secundaria el 20%, en el caso de la población en edad de cursar estudios superiores el descenso acumulado sería más reducido, del 8,7%. Además, la demografía señala un crecimiento de la población menor de 6 años que generará mayores necesidades de Educación Infantil.

Los investigadores señalan que reasignar recursos presupuestarios y materiales, infraestructuras educativas y profesores en función de las necesidades demográficas "no resultará sencillo, pero las administraciones educativas deben reforzar ya su planificación futura, teniendo en cuenta el margen que ofrece la próxima jubilación de buena parte del personal docente". "Solo una adecuada programación a medida podrá dar respuesta apropiada a las necesidades educativas de la sociedad", apuntan.

Por otra parte, el informe subraya que «la próxima jubilación de buena parte de los docentes introduce un elemento de flexibilidad potencial en la asignación de recursos que hay que saber aprovechar».

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En este sentido, destaca que los últimos datos disponibles sitúan la edad media de los profesores de las universidades públicas en 49,5 años en el curso 2023-24, con un 18,7% de ellos con 60 o más años. En el caso de la enseñanza Secundaria un 35% supera ya los 50 años.