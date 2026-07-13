Los opositores a maestro piden transparencia y dicen estar preocupados por "calificaciones extremadamente bajas"

La debacle de las últimas oposiciones al cuerpo de Maestros en la Región de Murcia, con un 63% de suspensos en la primera prueba, ha enfrentado a los aspirantes con la Administración, a la que reclaman mayor transparencia y el cambio en el modelo de examen de acceso a la función docente. Los sindicatos también consideran que hay aspectos a mejorar, como la ratio de los tribunales cuyos miembros se enfrentan a jornadas maratonianas de corrección, mientras que los propios tribunales alertan del "bajo nivel" con el que llegan los opositores, con una gran cantidad de faltas de ortografía, muchas de ellas de gravedad, explicaciones pobres, falta de contenido y caligrafía ilegible", tal y como desvelaba este domingo La Opinión.

Ante estas últimas afirmaciones, el colectivo de maestros quiere dejar claro que no se niegan a que la competencia lingüística deba evaluarse con rigor, "tampoco pedimos que se regalen aprobados ni que se rebaje el nivel de exigencia", pero "exigimos que ese mismo rigor se aplique a la actuación de la Administración y de los órganos de selección".

Defienden que los casos que han salido, en los que los opositores han llegado a escribir en los exámenes 'vallena', 'optener' o han utilizado 'xq' durante toda la prueba, además de poner haches donde no correspondía y obviarlas donde debían ponerse, "son faltas de ortografía aisladas y descontextualizadas para desacreditar a miles de profesionales y desviar la atención de las reclamaciones planteadas sobre el funcionamiento del proceso selectivo". Aunque las cifras muestran que el problema ortográfico no es algo aislado, ya que el 67% de los opositores han tenido en sus exámenes faltas de consideración, situación que también se ha dado en otras comunidades autónomas.

Los maestros afectados por estas últimas oposiciones manifiestan este lunes a través de un comunicado que rechazan la imagen generalizada que se está difundiendo del colectivo docente y exigen transparencia, con la publicación de los indicadores concretos utilizados; la revisión efectiva de las pruebas y aplicación de los mismos criterios en todos los tribunales; a la vez que consideran "especialmente preocupante" la existencia de "calificaciones extremadamente bajas o de cero sin una explicación suficientemente clara".

Así, dicen que seguirá exigiendo "unas oposiciones justas, transparentes y a la altura de la dignidad que merece la educación pública".