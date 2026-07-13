Once muertes en accidentes laborales hasta mayo en la Región de Murcia

Un total de 11 trabajadores ha fallecido en accidente laboral en los cinco primeros meses de 2026 en la Región de Murcia, tres menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Del total de decesos registrados entre enero y mayo en la comunidad, todos eran asalariados.

El número de accidentes laborales con resultado de baja en la Región de Murcia en este periodo ascendió a 8.669, de los que 7.474 se produjeron en jornada laboral y 1.195 'in itínere', esto es, al ir o volver del trabajo.

La actividad económica que acumuló una mayor cifra de siniestros durante la jornada laboral en la Región fue la relacionada con la industria manufacturera (1.733), seguida de agricultura, ganadería y pesca (1.119) y construcción (1.024).

Datos nacionales

En el conjunto de España, un total de 293 trabajadores fallecieron en accidente laboral hasta mayo, cuatro menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que, en términos relativos, supone una caída del 1,3%.

La mayor parte de los accidentes mortales se produjeron por infartos y derrames cerebrales, golpes por la caída de un trabajador y accidentes de tráfico, entre las principales causas.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo disminuyeron un 2,4% hasta mayo, con 239 fallecidos, seis menos que igual periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte aumentaron un 3,8%, hasta un total de 54 fallecidos, dos más que un año antes.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 115, con un aumento del 2,7% frente a 2025. También elevó su cifra de siniestros mortales el sector agrario, donde se registraron 23 fallecidos, tres más que hasta abril del año pasado, y en la construcción, donde la cifra se incrementó en 2 hasta los 71.

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Por contra, los accidentes mortales en jornada de trabajo bajaron en la industria, que registró 30 fallecidos, 14 menos que hasta mayo de 2025.