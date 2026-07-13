Un nuevo episodio de polvo sahariano dejará temperaturas por encima de los 40 grados durante toda la semana en la Región de Murcia

El calor no da tregua, salir a la calle en las horas intermedias del día es toda una odisea, especialmente en los territorios de la Vega del Segura. Durante toda la semana la Región estará sumida en una ola de calor que traerá temperaturas por encima de los 40 grados y que, además, vendrán acompañados de una calima que afectará a gran parte del este peninsular.

Según Meteored, un proyecto de información meteorológica a nivel mundial que desde hace años ofrece información sobre el clima de España, toda la península se verá afectada por un episodio de polvo en suspensión procedente del Sáhara que afectará de lleno a varias comunidades -la Región de Murcia es una de ellas-. Pese al ligero descenso de este fin de semana, el termómetro se volverá a disparar, puesto que ya para el martes y el miércoles la Agencia Estatal de Meteorología ha colocado alertas amarillas para todas la comarcas de la Región, salvo el Campo de Cartagena y Mazarrón.

Sin embargo, los episodios de peligro por calor se extenderán, debido a la mencionada masa de aire cálido, más allá del viernes. En las noches tampoco habrá descanso; Meteored indica que la temperatura del Mediterráneo -que desde el pasado domingo 12 de julio alcanzó los 30 grados- y el calor persistente durante todo el día puede favorecer las conocidas noches tórridas o tropicales, similares a las que tienen lugar en los territorios del Caribe.

Por otro lado, las previsiones de estos especialistas apuntan a que el calor extremo seguirá tras el fin de semana porque los escenarios actuales "indican la llegada de una nueva masa de aire muy cálido que generalizaría estas temperaturas en buena parte de la península, sin que, por el momento, se vislumbre un descenso térmico notable. Solo habrá excepciones para aquellos territorios que tengan tormentas vespertinas

Cabe resaltar que de todo el territorio nacional, la Región tendrá la cifra más alta de temperaturas máximas: alrededor de los 43 grados.

Un grupo de personas camina por el centro de Murcia durante la pasada ola de calor. / Juan Carlos Caval

Resto del país

Durante los próximos días, la proximidad de una depresión en altura favorecerá la repetición de tormentas en Galicia, Asturias y otros puntos de la vertiente cantábrica, donde podrán ser localmente intensas y venir acompañadas de fenómenos adversos. También se esperan chubascos en el Pirineo y, de forma más aislada, en áreas montañosas del este peninsular.

En este inicio de semana, las comunidades del este peninsular y Baleares serán las más afectadas, con temperaturas que podrán superar los 40 ºC en zonas como el interior de Mallorca, la Comunidad Valenciana, Andalucía, el valle del Ebro y las depresiones del noreste.

Durante los próximos días, la proximidad de una depresión en altura favorecerá la repetición de tormentas en Galicia, Asturias y otros puntos de la vertiente cantábrica, donde podrán ser localmente intensas y venir acompañadas de fenómenos adversos. También se esperan chubascos en el Pirineo y, de forma más aislada, en áreas montañosas del este peninsular.

La llegada del polvo sahariano dejará calima en el este peninsular y Baleares. Este episodio favorecerá noches muy cálidas, con temperaturas mínimas elevadas en el litoral mediterráneo y el archipiélago balear.

Hasta el viernes las temperaturas podrán alcanzar los 43 grados en Zaragoza, además de la Región de Murcia, mientras que otras zonas de la vertiente mediterránea, el interior de Mallorca y varios valles peninsulares rondarán los 40 ºC.

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A partir del miércoles, las tormentas se intensificarán y extenderán por el norte y áreas montañosas del este, con riesgo de granizo, fuertes rachas de viento y un elevado peligro de incendios debido a la caída de rayos.