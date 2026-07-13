El Mar Menor se convierte en un banco de pruebas para anticipar el futuro del Mediterráneo

La capacidad del Mar Menor para anticipar algunos de los desafíos que afrontarán las costas mediterráneas en los próximos años ha convertido a la laguna en un escenario privilegiado para la investigación internacional. Esa idea es la que atraviesa el Mar Menor Living Lab, una iniciativa impulsada por la Comunidad Autónoma junto a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), la New York University (NYU) y la European University of Technology, que durante los próximos días reunirá en Cartagena a estudiantes, científicos e investigadores de cuatro países con el objetivo de desarrollar soluciones aplicables a la gestión sostenible del litoral.

El programa, inaugurado este lunes por el consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto al rector de la UPCT, Mathieu Kessler, y el director del Instituto de Fomento (INFO), Joaquín Gómez, congrega a 28 participantes procedentes de la UPCT, la New York University, la Universidad Tecnológica de Chipre y la Universidad Tecnológica de Dublín.

Según explicó Vázquez, se trata de "una escuela de verano internacional en la que ya se trabaja de forma intensiva sobre los retos de sostenibilidad de la mayor laguna salada de Europa". A través de esta iniciativa, el Mar Menor y Cartagena se convierten en un "laboratorio vivo" donde equipos multidisciplinares y multiculturales trabajarán sobre algunos de los principales desafíos ambientales que afectan a los ecosistemas costeros.

El consejero Juan María Vázquez, junto con el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, este lunes en la inauguración de la Summer School 'Mar Menor Living Lab'. / CARM

Las investigaciones abordarán cuestiones como el diseño de sistemas costeros circulares, la monitorización de la contaminación difusa mediante satélites y sensores o el análisis de la resiliencia del litoral frente a episodios de inundación. Al término del Living Lab, cada grupo presentará una propuesta científica o un proyecto con potencial emprendedor orientado a impulsar la transformación sostenible de la costa mediterránea.

Durante la apertura, el consejero subrayó que el Mar Menor constituye "uno de los ecosistemas más monitorizados del mundo" y destacó que dispone de "una red de conocimiento, investigación y seguimiento ambiental sin precedentes", resultado de la colaboración entre el Gobierno regional, las universidades públicas, centros científicos y entidades implicadas en la conservación de la laguna.

La iniciativa parte de la premisa de que muchas de las transformaciones ambientales que experimenta el Mar Menor terminarán reproduciéndose en otros enclaves del Mediterráneo. "Gran parte de lo que le ocurre al Mar Menor anticipa el futuro de otras costas mediterráneas, y estudiarla con rigor científico es una forma de adelantarse a ese futuro", afirmó Vázquez.

Noticias relacionadas

En esa línea, el consejero defendió el valor de la laguna como espacio de experimentación científica y tecnológica. "El Mar Menor es un laboratorio natural de innovación, en el que el conocimiento universitario aporta tecnología, datos continuos y soluciones al servicio de la gestión ambiental", señaló, antes de insistir en que la protección del ecosistema requiere "rigor, continuidad, cooperación y la mejor ciencia disponible".