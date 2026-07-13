El mapa del calor en la Región de Murcia: avisos y temperaturas para este martes y miércoles

El mercurio volverá a dispararse en la Región de Murcia, que afronta dos jornadas marcadas por las altas temperaturas, con un episodio de calor que se intensificará el miércoles, cuando los termómetros podrán alcanzar los 42 grados en la Vega del Segura.

Para este martes, 14 de julio, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo por temperaturas máximas entre las 13.00 y las 21.00 horas. Se esperan hasta 39 grados en el Altiplano, el Noroeste y la Vega del Segura, mientras que en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas las máximas podrán llegar a los 38 grados.

En concreto, por municipios, temperaturas oscilarán en Caravaca de la Cruz entre los 19 grados de mínima y los 39 de máxima. En Cartagena se esperan 21 grados de mínima y 33 de máxima, mientras que en Lorca los termómetros se moverán entre los 20 y los 39 grados.

En Murcia capital, la mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará los 39. Por su parte, Yecla registrará la mínima más baja de las localidades analizadas, con 18 grados, y una máxima de 39.

Mapa de alerta meteorológica el martes en la Región de Murcia / 112

La situación empeorará el miércoles. La Aemet eleva a nivel naranja, de peligro importante, el aviso en la Vega del Segura, donde se prevén máximas de 42 grados, y en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, con temperaturas de hasta 40 grados, especialmente en las zonas del interior.

También permanecerán activos avisos amarillos en otras comarcas. El Altiplano y el Noroeste podrán registrar 39 grados, mientras que en el Campo de Cartagena y Mazarrón se esperan máximas de 38 grados, que podrían alcanzarse principalmente en puntos del interior.

Mapa de alerta meteorológica el miércoles en la Región de Murcia / 112

Todos los avisos del miércoles estarán vigentes desde las 13.00 hasta las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70% de que se alcancen las temperaturas previstas. Ante este episodio, se recomienda extremar las precauciones durante las horas centrales del día, especialmente entre las personas mayores, los menores y quienes realizan trabajos o actividades físicas al aire libre.

Por localidades, el miércoles Caravaca de la Cruz tendrá una mínima de 21 grados y una máxima de 41, mientras que en Cartagena se prevén 23 grados de mínima y 34 de máxima.

En Lorca, las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 41 grados. Murcia capital alcanzará el valor más elevado, con una mínima de 24 grados y una máxima de 42. En Yecla, los termómetros marcarán entre 21 y 40 grados